Schwimmbäder Velbert: Panoramabad öffnet am Freitag wieder

Velbert. Eintritt ins Schwimmbad nur mit vorgebuchten Eintrittskarten. Es gelten auch strenge Hygieneregeln

Pünktlich zum langen Pfingstwochenende öffnet am Freitag, den 29. Mai, das Panoramabad Velbert-Neviges. Das Parkbad und das Nizzabad bleiben zunächst geschlossen. Aufgrund des nötigen Hygienekonzeptes erwarten die Besucher einige Änderungen: u. a. neue Öffnungszeiten,Abstandsregeln, feste Badezeiten sowie ein Online-Buchungsportal für Tickets.

Neben den normalen technischen Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme, etwa der Wassertechnik, ging es im Panoramabad in den letzten Wochen speziell um das Erstellen eines Hygienekonzepts und die Schulung und Vorbereitung des Personals unter den Pandemie-Bedingungen

Kasse im Bad bleibt geschlossen

Gäste müssen künftig vor dem Besuch des Panoramabades ein Ticket buchen. Die Kasse im Bad bleibt geschlossen. Über www.stadtwerke-velbert.de/velbertschwimmt können die Tickets bequem bereits drei Tage im Voraus online gebucht und direkt nach dem Kauf ausgedruckt werden. Alternativ kann das Ticket auf dem Handy gezeigt werden. Besonders wichtig ist: Die Tickets müssen aufbewahrt und beim Verlassen des Bades erneut vorgezeigt werden.

Kontaktdaten der Badegäste werden gespeichert

Die Corona-Schutzmaßnahmen des Landes NRW verpflichten die Schwimmbäder, die Kontaktdaten der Besucher sowie die Uhrzeiten zu speichern, zu denen die Gäste das Bad betreten und verlassen. Wer nicht online buchen möchte, kann die Tickets bei den Vorverkaufsstellen von NeanderTicket.de bekommen: im Ticket-Shop der Velbert Marketing GmbH in der Innenstadt (Friedrichstraße 139), bei der Buchhandlung Kape in Langenberg (Hauptstraße 58) und beim Wortwechsel in Neviges (Rommelssiepen 1,hinter der Buchhandlung).