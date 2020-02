Velbert: Prunksitzung der KG Urgemütlich traf richtigen Ton

Bei bei der Prunksitzung der Karnevalsgesellschaft Urgemütlich übergab Markus Schemken, der neue Alterspräsident, zunächst das Zepter an einen Nachfolger: Christian Nikolaus. Dieser ließ sich nicht lange bitten und forderte auch sogleich das Publikum auf: „Zeigt, dass wir uns unsere Tradition nicht verbieten lassen, geht raus und feiert!“ Doch bevor sie hinaus gingen, feierten die rund 600 Jecken am Samstag im festlich geschmückten Emka-Sportzentrum fast sechs Stunden lang. Und zwar mit vielen Höhepunkten.

Programm fesselte die Besucher

Die Kindertanzgarde der KG Urgemütlich sorgte für gute Stimmung und zeigte ihr Können. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Gleich zu Beginn brachten die „Vier Urgemütlichen“ den Saal in Stimmung, um ihn dann „Frau Kühne“ zu überlassen, die morgens noch im Fernsehen bei der Kölner Mädchensitzung zu sehen war und nun auf der Emka-Bühne stand: „36 Prozent der Männer gehen fremd. Was soll ich mit der Info? Ich brauche Namen und Telefonnummer.“ Bevor Kühne nach ihrer Zugabe ging, bedankte sie sich: Sie habe in vielen Sälen gestanden: „Ihr habt respektvoll zugehört.“

Vielleicht verwundert es nicht, denn das tolle Programm fesselte und auch zum Schunkeln, Mitsingen und Tanzen einlud. Traditionell tanzte die Schlothschmetgarde, die sich über Zuwachs freuen würde, wie Nikolaus erwähnt. Über Zulauf kann sich der Verein im Grunde nicht beschweren, entstand doch gerade erst die Jugendgarde, die die vielen Nachwuchstalente aus der Kindergarde auffangen. Dort tanzt heute die zwölfjährige Marika Hübinger.

KG Urgemütlich wächst stetig

Gute Laune herrschte auch unter den 600 Besuchern. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Sie kam vor gut sechs Jahren zu Urgemütlich: „Die Tochter der Freundin meiner Mama“ fragte, ob Marika zu einem Probetraining mitkommen wolle. Sie wollte und beide Mädchen, Marika und Marilena, blieben. Marilena war 2018 Velberter Kinderprinzessin, Marika im letzten Jahr. Marikas Bruder Moricz wurde Adjudant. Alle tanzen sie in der Jugendgarde.

Während der 17-jährige Moricz durch seine Schwester in den Verein kam, fällte Silke Klostermann diese Entscheidung im Skiurlaub. Dort traf sie 2012 den ehemaligen Arbeitskollegen ihres Vaters, Michael Wolframm. „Von ihm erfuhr ich überhaupt erst, dass es diesen Karnevalsverein gibt.“ Ob sie sich vorstellen könne, im Karneval zu tanzen: Sie konnte und tanzt seitdem in der Garde. So wächst die KG Urgemütlich stetig, nicht nur aus den eigenen, familiären und freundschaftlichen Beziehungen.

„Lord Kol und Butler Ping“ ganz tagesaktuell

Auch das Duo „Lord Kol und Butler Ping“ war natürlich wieder dabei. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Auch bei der Prunksitzungs war alles freundschaftlich und gut: Das Velberter Kinderprinzenpaar 2020 wurde zusammen mit der Kindergarde der KG Urgemütlich, deren Jugendgarde und der der KG Grün-Weiß Langenhorst würdig und fahnenschwenkend empfangen. Während sie und der Hofstaat tanzten, kümmerten sich Lars Dalbeck und Karin Weise um die Aufmärsche der Akteure. Nikolaus bedankte sich bei denen, „die dafür sorgen, dass ich so entspannt auf der Bühne stehen kann“.

Das Duo „Lord Kol und Butler Ping“ wurde ebenfalls gebührend begrüßt: Die beiden bewiesen, wie schnelllebig auch Büttenreden sein können: Als sie, wie bereits in der Traditionssitzung, über die Stadtgalerie plaudern, haben sie ihre Spitzen um die „Mensing-Pleite“ erweitert: „Ich glaube, bevor die Stadtgalerie mal richtig fertig ist, sind die ersten Geschäfte schon wieder pleite.“ Da zeigte sich, dass keiner der Auftritte gleich ist.

Rührende Verabschiedung von Trainerin

Das Stadtprinzenpaar kam mit allen drei Velberter Garden und einer Abordnung der Velberter Partnerstadt Corby sowie der Schlothschmetgarde auf die Bühne – und nach dem Tanz der Tanzgarde der KG wurde Birgit Geister-Weise als Trainerin rührend von ihren Tänzerinnen verabschiedet. Standprinzessin Saskia I wollte noch einmal gemeinsam mit ihr in der Garde tanzen und tanzte diesen letzten Tanz mit.

Velbert Das sind die „Urgemütlichen“ Die 1902 gegründete Karnevalsgesellschaft (KG) Urgemütlich ist stolz auf ihre „Eigen-Gewächse“. Die Sitzungsprogramme werden fast komplett aus eigenen Reihen bestritten. Dazu tragen bei: zwei Elferräte, Kinder-, Jugend- und Prinzengarde, Show-Tanzgruppe, Schlotschmetgarde, Fahnenschwenker, Lord Kol mit Butler Ping (KolPing), die „Vier Urgemütlichen“. Es gibt eine eigene Urgemütlich-Hymne. Die KG ist die KG der Kolpingsfamilie Velbert von 1864. Alles zur KG Urgemütlich auf: www.kg-urgemütlich.com.

Ihr Prinz, Markus I, konnte sich auch nicht von seiner Ur-Gesinnung freimachen und folgte ihrem Bespiel: Als die Zugabe der Fahnenschwenker kam, trug er die Velberter Fahne. Zu dritt schwenkte er diese mit Bruder und Sohn: Zumindest einmal in die Session sind sie vollständig besetzt. „Ne usjeflippte“ Ralph Kuhn und die „Joker Colonia“ trieben den Abend gekonnt seinem Ende zu – und die Schlusstakte der Düsseldorfer Band „de Halunke“ heizten dem närrischen Volk richtig ein, nachdem der Elferrat der KG Urgemütlich seiner Showtanzgruppe Pompons schwingend unterstützt hat.

Die Bühne ist voll mit den Aktiven des Abends, auf der Bühne und im Saal schunkeln die Jecken Arm in Arm. Und mit einem „machet jut“ geht der Abend zu Ende.