Velbert: Rathaus nur noch eingeschränkt erreichbar

Velbert. Das Rathaus Velbert ist nur noch in dringenden Angelegenheit für persönliche Besuche geöffnet – vorher muss ein Termin vereinbart werden.

Bürgermeister Dirk Lukrafka bittet um Verständnis dafür, dass ab sofort das Rathaus bis auf weiteres nur nach Terminvereinbarung betreten werden kann. Der Zutritt ist nur noch möglich über die Rathaustreppe am Haupteingang und über den barrierefreien Eingang an der Thomasstraße. Allgemeine Fragen sollen über die Telefonzentrale – 02051 26-0 – geklärt werden. Im Einzelnen gelten folgende Regelungen: Die Servicebüros Neviges und Langenberg sind bis auf weiteres geschlossen. Dort vereinbarte Termine entfallen ersatzlos. Dringende und unaufschiebbare Melde- und Passangelegenheiten können jedoch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung im Servicebüro des Rathauses in Velbert-Mitte erledigt werden. Fragen dazu können unter folgenden Rufnummern geklärt werden: 02051 26-2391, -2321 und -2393.

Wichtige Telefonnummern im Rathaus

Anfragen zu beabsichtigten Bauvorhaben oder zu bereits vorliegenden Anträgen können unter Angabe des Aktenzeichens und der Adresse des Vorhabengrundstücks an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: Bauberatung@velbert.de. Dienstag bis Freitag von jeweils 8 bis 13 Uhr besteht bei dringenden Angelegenheiten zudem die Möglichkeit der telefonischen Kontaktaufnahme unter der zentralen Telefonnummer 02051 262670. Anfragen zu Angelegenheiten des Steueramtes sind zu richten an 02051 262397. Auskünfte zu Fragen zu Vollstreckungsmaßnahmen gibt es unter 02051 262520. Der Kommunale Ordnungsdienst ist erreichbar unter 02051 26 2500. Infos zu Angelegenheiten der Gewerbemeldestelle gibt es auf www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/gewerbeportal/ oder 02051 262421. Bei Fällen im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdungen ist der Jugendhilfedienst zu informieren unter 02051 26-2941.

Sportstätten und Büchereien geschlossen

Alle Velberter Sportstätten und -hallen sind ab sofort bis einschließlich 19. April gesperrt. Auch die drei Stadtbüchereien bleiben bis zum 19. April geschlossen, die Online-Ausleihe funktioniert aber weiter. Ausleihfristen, wurden automatisch bis zum 20. April verlängert.

Auch beim Standesamt Velbert ist ein Besuch nur nach vorheriger telefonischer Beratung und Terminabsprache möglich. Allgemeine Rücksprachen, Auskünfte und Terminabsprachen im Geburtenbereich sind hier möglich: 02051 262504, 02051 262307 sowie an petra.rose@velbert.de oder gaby.dudat@velbert.de. Infos rund um Eheschließungen gibt es unter 02051 262353, 02051 262509 oder über rainer.lubek@velbert.de und bettina.schuetz@velbert.de. Bestatter erreichen die Stadt unter 02051 26-2307, -2504 oder -2509 oder gaby.dudat@velbert.de, petra.rose@velbert.de oder bettina.schuetz@velbert.de. Urkundentypen sind ausschließlich über das Onlineportal anzufordern:www.velbert.de/buergerinfo/rathaus/online-services/formulare/

Betreuungsantrag für Schulkinder ist online

Der Antrag auf Betreuung eines Kindes während des Ruhens des Schulunterrichts ist jetzt auch online verfügbar. Der ausgefüllte Antrag muss am besten sofort heute noch der jeweiligen Schulleitung vorgelegt werden. Die Möglichkeit auf Betreuung von Kindern der Klassen 1 bis 6 in ihrer Schule besteht – ähnlich wie bei Kitas – trotz der Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie, wenn beide Elternteile oder ein alleinerziehendes Elternteil in Organisationen bzw. Einrichtungen der so genannten kritischen Infrastruktur beruflich tätig und dort unabkömmlich sind. Und so geht’s zu dem Link für das Antragsformular: www.velbert.de, Startseite, Informationen zum Thema Coronavirus.