Velbert: Realschüler zeigen viel Erhellendes bei Kunstschau

Velbert. Am Donnerstag, 30. Januar, ist die Schau „Illumination One“ in der Realschule Kastanienallee zu sehen. Die Schüler waren auch besonders kreativ.

Buchstäblich Licht ins Dunkel bringen: Das will am Donnerstagabend, 30. Januar, die Ausstellung „Illumination One“ in der Realschule Kastanienallee. Denn in Zusammenarbeit mit der Musik- & Kunstschule haben die Schüler dort rund 100 Kunstwerke geschaffen, die sich mit Beleuchtung und Dunkelheit beschäftigen. Herausgekommen ist viel Kreatives – was auch auf das Konzept der Realschule zurückzuführen ist.

Diesen Kasten hat die Sechstklässlerin Raquel hergestellt. Er gehört zu der Reihe „Wohlfühlräume“ und zeigt eine Weihnachtsszene. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

So besteht bereits seit zehn Jahren eine Kooperation zwischen der Musik- & Kunstschule und der Schule an der Kastanienallee 32. Diese Zusammenarbeit mündete auch bereits in anderen Ausstellungen wie zum Thema „Mars“. Kunstlehrerin Ulrike Reinelt erläutert, was nun bei der Schau zu sehen ist: „Es geht beispielsweise darum, wie Räume in Licht oder Dunkelheit wahrgenommen werden.“ Und Dietmar Sander-Manzek von der Musik- und Kunstschule ergänzt: „Es wird auch gezeigt, wie sich der Geschmack in Dunkelheit verändert.“ Das können Besucher am Donnerstag ab 17.30 Uhr etwa in einem Raum erfahren, der in völlige Dunkelheit getaucht ist.

Wohlfühlräume sollen zeigen, wie die Schüler gerne leben würden

„Erhellender“ sind die Kunstwerke der Schüler, die fächerübergreifend – etwa in Musik, Deutsch, Englisch oder Kunst – entstanden sind. So haben sich Sechstklässler mit dem Thema „Wohlfühlräume“ befasst und zunächst einen kleinen Kasten aus Holz gebaut – diesen sollten sie nach ihrem Geschmack ausstatten, „so wie sich wohlfühlen würden“, schildert Lehrerin Ulrike Reinelt.

Velbert Los geht es um 17 Uhr Die Ausstellung „Illumination One“ wird am Donnerstag. 30. Januar, um 17 Uhr in der Aula der Realschule Kastanienallee, Kastanienallee 32, eröffnet. Ab 17.30 sind dann die acht Ausstellungsräume zur Begehung freigegeben. Dort wird beispielsweise Musik von Schülern mit Gambe und Bassblockflöte geboten. Es wird in Dunkelheit gegessen, es gibt auch auf dem Flur eine Tanz-Performance. Eingeladen sind alle.

Das hat dann auch Raquel aus der 6c getan: „Ich habe meinen Kasten in der Weihnachtszeit gemacht und ihn mit einem Schneemann, einem kleinen Tannenbaum, einem selbstgebasteltem Regal, Tisch und Stuhl geschmückt. Dazu habe ich noch einen kleinen Teppich verlegt", berichtet die Elfjährige. Das Ganze ist dann umrahmt von einer Lichterkette. Auf die Frage, ob sie in diesen Raum selbst einziehen würde – vorausgesetzt sie wäre nur so groß wie ein Streichholz – antwortet sie: „Ja, da würde ich mich wohlfühlen." Thema also erfüllt.

„Unsere Kreativität werden in unserer Schule gefördert“

Auch Raquels Klassenkameradin Zahide war kreativ: „Ich habe auch ein Zimmer hergestellt, in dem ich gerne leben würde. Ich habe einen Goldhimmel gemacht, es gibt eine Deckenbeleuchtung, hinten einen Spiegel, ein Bett, Schränke und ein selbst gemachtes Kissen.“ Von den Möglichkeiten, ihre künstlerische Ader an der Realschule ausleben zu können, zeigt sich die Elfjährige auch ganz begeistert: „Hier sind Fantasie und Individualismus wichtig, unsere Kreativität wird gefördert. Dafür haben wir auch drei Stunden Kunst die Woche“, sagt sie – was durchaus beachtliche Worte und Erkenntnisse für eine Sechstklässlerin sind. So viel Freude an der Sache freut auch ihre Kunstlehrerin. „Wir planen nun im kommenden Jahr ein Weiterführung des Themas mit der Ausstellung ‘Illumination Two’“.

Auch viele kreative Masken haben die Schüler gemacht. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch Leon aus der Klasse 5c zählt zu den Kunstschaffenden – er sollte eine Maske herstellen und dafür Leuchtfarben verwenden. „Zunächst wollte ich eine Clownsmaske machen, aber das klappte nicht ganz so gut. Da hat mir ein Freund einen Tipp gegeben, etwas anderes zu tun.“ Das beherzigte der Elfjährige und erschuf eine etwas furchteinflößende Gesichtsmaske in grellen Farben. „Das ist jetzt eine Schurkenmaske“, meint Leon. Improvisation ist eben auch in der Kunst eine Gabe.

Auch „van Goghs Sternenhimmel“ war ein Thema

Leons Klassenkamerad Filip hat eine Maske mit einem traurig dreinblickenden Gesicht mit herunterhängenden Mundwinkeln gemacht. Dafür hat der Zehnjährige auch seine Gründe: „2019 war ein Jahr, in dem viele traurige Dinge passiert sind.“

Mit wie viel Ernsthaftigkeit sind auch die anderen Schüler an die jeweilige Aufgabenstellung gegangen. Beispielweise Neuntklässler, die das Thema „van Goghs Sternenhimmel“ hatten. „Dabei haben wir keine Vorgaben gemacht. Es sollte lediglich in der oberen Hälfte des Bildes ein Sternenhimmel zu sehen sein“, schildert Ulrike Reinelt. Und so zeigt beispielsweise ein Gemälde eine schemenhafte Frau auf einer Brücke, die dem Betrachter mit dem Rücken zugewandt ist. „Das könnte auch ein Werk des norwegischen Künstlers Edvard Munch“, meint die Kunstlehrerin. Und wer weiß: Vielleicht erwächst bei so viel Förderung auch aus der Realschule Kastanienallee ein Künstler oder eine Künstlerin von Weltgeltung.