Velbert: Restaurants liefern über Ostern Köstlichkeiten

Auch über Ostern liefern Restaurants in Neviges ihre Köstlichkeiten frei Haus. Das Traditionslokal „Kleine Schweiz“ an der Wimmersberger Straße in Tönisheide – sonst vor allem an den Feiertagen beliebtes Ausflugsziel – bietet von Karfreitag bis Ostermontag eine große Auswahl saisonaler Speisen an. Die Kuhlendahler Spargelcremesuppe oder die rosa gebratene Lammhüfte mit Selleriepürree sind nur zwei Beispiele aus der Sonderkarte zu Ostern, die auch auf der Homepage des Restaurants einzusehen ist. Dabei bietet Küchenchef Frank Wiehoff bei allen Gerichten zwei Lösungen an: Entweder sein Team bereitet alles vor und der Gast macht es sich zuhause fertig, oder die fertige warme Speise kann abgeholt werden bzw wird geliefert. Der Service gilt für die kompletten Feiertage von Karfreitag bis Ostermontag. Bestellt werden kann täglich unter 02053 6225. Unter der gleichen Nummer kann auch eine WhatsApp geschickt werden.

Dorade in den Berger Stübchen

Bis einschließlich Ostersonntag zaubert auch Antonio Monticciolo in den „Berger Stübchen da Monticciolo“ Leckeres für die Feiertage. „Über Ostern gibt es bei mir nicht nur Pizza, da mache ich auch etwas Besonderes. Karfreitag zum Beispiel Dorade“, verrät der junge Küchenchef. Ostersamstag und Ostersonntag will er seine Gäste mit einer Fleischspezialität überraschen. Ostermontag bleibt die Küche kalt. In den Berger Stübchen werden Bestellungen entgegen genommen unter 0173 340 21 14.

Im Kitsa’s gibt’s Lamm

Auch das Restaurant Kitsa’s im Siepen, Goethestraße, verwöhnt seine Gäste von Karfreitag bis Ostersonntag gern mit etwas Besonderem. „Ich mache auf jeden Fall etwas mit Lamm, aber daneben gilt auch unsere normale Lieferkarte“, meint Inhaber Alexandros Papaioannou, der das frühere „Corfu“ von seinen Eltern übernommen hat. Ostermontag bleibt das Kitsa’s geschlossen. Bestellungen werden entgegen genommen unter 02053 7402.

Keine Bestellungen mehr beim Sternekoch

Im Gasthaus Stemberg wurde das erlesene viergängige Ostermenü und auch Gerichte aus der Take-away-Osterkarte dermaßen oft vorbestellt, dass jetzt keine weiteren Bestellungen mehr aufgenommen werden können. Die Kapazität ist einfach erschöpft. Sternekoch Sascha Stemberg bedankt sich für die tolle Unterstützung und wünscht gemeinsam mit Vater Walter Stemberg allen Kollegen weiterhin viel Glück. Ab Montag, 13. April, steht die neue Take-away Karte für die Zeit nach Ostern auf der Homepage, bestellt werden kann dann wieder unter 02053 5649.