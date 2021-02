Velbert richtet im Stadtgebiet 23 Tempo-30-Zonen ein

Zu dem Gebiet "Birth-West" in Velbert gehören neben dem Veilchenweg - hier im Bild - noch acht weitere Straßen, darunter auch einige mit ebenfalls blumigen Namen

Velbert. Verkehrsberuhigung soll die Anwohner und Verkehrsteilnehmer schützen. Tempo-30-Zonen-Konzept setzt in Velbert an 23 Stellen an.

Velbert tritt stadtweit auf die Bremse und begrenzt das Tempo auf 30 Stundenkilometer. Das betrifft jetzt zunächst insgesamt 23 ausgeguckte Bereiche bzw. Quartiere, von denen zwölf im Stadtbezirk Velbert-Mitte, sechs in Neviges und fünf in Langenberg liegen. Der Bezirksausschuss (BZA) Velbert-Mitte hat das "Tempo-30-Zonen-Konzept" jetzt nahezu einstimmig befürwortet. Und es könnte noch größer und mehr ausgeweitet werden. Sie möchten über Velbert stets auf dem Laufenden sein? Dann abonnieren Sie einfach unseren kostenlosen Newsletter.

Umsetzung erfolgt schrittweise

Die Auflistung sei nicht abschließend, erklärte Christoph Peitz. Sie umfasse lediglich die Bereiche, führte der Stadtkämmerer als Vertreter der Verwaltung in der BZA-Sitzung aus, von denen sowohl die Technischen Betriebe (TBV) als auch die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Velbert meinten, dass dort eine entsprechende Ausweisung möglich und machbar sei. Mit dem Beschluss über das vorgelegte Konzept ist es nunmehr an der Verwaltung, "die in den Steckbriefen aufgeführten Straßen sukzessive bzw. nach Vorliegen der baulichen Voraussetzungen entsprechend auszuweisen". Die Zonen bzw. Gebiete in Velbert-Mitte firmieren unter folgenden Namen: Hefel, Schwanefeld, Buschkothen, Birth-Ost und -West, Parkstraße, Hans-Böckler-Straße, Kastanienallee, Kostenberg, Vom-Bruck-Straße, obere Friedrichstraße und Papenfeld.

Schilder alleine reichen nicht

Vorangegangen sind dem Ganzen u.a. Anträge und Anregungen von Anwohnern für Straßen, Straßenzüge und Gebiete sowie die wiederholte Forderung aus den Reihen der Politik, ein Tempo 30-Zonen-Konzept für das komplette Stadtgebiet auf die Beine zu stellen. Damit werden vor allem zwei Ziele verfolgt: In (Wohn-)Gebieten mit vergleichsweise vielen Fußgängern und Radfahrern sowie einem "hohen Querungsbedarf" soll zum Schutz sowohl der Anwohner als auch der Verkehrsteilnehmer der Verkehr beruhigt werden; zweitens will man dadurch die nicht motorisierten Verkehrsarten fördern. Allerdings muss unbedingt auch die bauliche Gestaltung der Straßen den Eindruck einer Tempo-30-Zone unterstützen. Es ist nämlich erwiesenermaßen so, dass ohne Baumaßnahmen oder eine entsprechende Straßenraumgestaltung das Geschwindigkeitsniveau trotz des Tempolimits allenfalls unwesentlich sinkt.

Breiter Rückhalt im BZA

Hier einige Stimmen zu dem Vorhaben: Nicht nur Hans Küppers (CDU) hält das Unterfangen für sinnvoll und plädiert dafür, das Konzept weiterzuverfolgen: "Wir finden das gut und können nur zustimmen." Die Grünen begrüßen das Konzept ebenfalls "ausdrücklich", so Artur Busse, und würden gerne noch weitere Schritte mitgehen. Zumal hierdurch ja auch das Radfahren nach vorne gebracht werde. Der FDP geht das bisher Vorgelegte nicht weit genug. Das sei ja wohl noch ausbaufähig, hieß es.

Kriterien für die Auswahl

Für die Auswahl nebst 23 "Steckbriefen" der vorgeschlagenen Straßen, die in eine bereits vorhandene Tempo-30-Zone integriert werden können bzw. in denen eine neue eingerichtet wird, gibt es eine Reihe von Kriterien und rechtlichen Anforderungen: Z.B. muss das Gebiet in sich abgeschlossen und überschaubar sein, sollten die Straßen ein möglichst einheitliches Erscheinungsbild haben und für die Autofahrer der Fortbestand der Tempo30-Zone erkennbar sein. Straßen des überörtlichen Verkehrs oder anderweitige Vorfahrtsstraßen bleiben außen vor. Hier finden Sie mehr Artikeln und Fotos aus Velbert.

BZA Neviges ist auch noch am Zug

Das Tempo-30-Zonen-Konzept kommt auch im BZA Neviges auf den Tisch. Der tagt am Donnerstag, 11. Februar, um 17 Uhr in der Vorburg Schloss Hardenberg (Zum Hardenberger Schloss 1) und beginnt mit einer Einwohnerfragestunde. Weitere Themen sind u.a. der Förderantrag Energetische Stadtsanierung (WAZ berichtete), der Masterplan Licht, eine Parkraumanalyse und das Konzept Kinderstadt. Es gelten die gewohnten Corona-Schutzvorkehrungen.