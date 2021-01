Velbert: Schulausfall während des Zweiten Weltkriegs

Velbert Der ehemalige Velberter Schulleiter Engelbert Schmitz wagt den Vergleich der jetzigen Schulsituation mit der im zweiten Weltkrieg.

24 Jahre lang - von 1982 bis zu seiner Pensionierung 2006 - hat Engelbert Schmitz die Hauptschule am Baum an der Jahnstraße geleitet. Mittlerweile gibt es die Schule unter diesem Namen und an diesem Ort nicht mehr, stattdessen wurde neu gebaut.

Schulausfälle während des Zweiten Weltkriegs

Ganz früher aber hieß die Hauptschule "Am Baum" Schule am Dalbecksbaum, eine Chronik der Schule von 1920 bis 1958 befindet sich noch heute im Stadtarchiv. Darin archiviert sind auch die Jahre 1939 bis 1945 - wer in dieser Zeit, während des Zweiten Weltkriegs, dort eingeschult wurde, hat ähnlich wie auch die heutigen Schüler in den vergangenen Monaten, viel Schulausfall erlebt. Engelbert Schmitz wagt den Vergleich.

Bombenangriffe und Fliegeralarm

Statt einer Viruspandemie sorgte die Kriegssituation für Unruhe im Schulsystem. Bombenangriffe, Einquartierung von Soldaten in das Schulgebäude, stundenlanger nächtlicher Fliegeralarm, all das machte es unmöglich, die Kinder in die Schulen zu schicken.

Soldaten in Schulgebäude einquartiert

So heißt es in der stichwortartigen Chronik über das Schuljahr 19939/40 "Luftschutzräume werden eingerichtet. Im Neubau der Schule werden Soldaten einquartiert . Der pensionierte Lehrer Klingsiek wird reaktiviert." Oder im darauffolgenden Schuljahr. "An allen Schulen wird nur noch in Kurzstunden zu 45 Minuten unterrichtet. Diese polizeiliche Regelung ist wegen der stärkeren und vermehrten Fliegergefahr erfolgt." Und: "Wegen nächtlichen Fliegeralarms beginnt der Unterricht eine Stunde später." Zudem: "Die Lehrerinnen und Lehrer müssen sich für irgendeinen Arbeitseinsatz bereitgehalten."

Ferienende bis auf Weiteres verschoben

Auch das Ferienende wurde in diesem besagten Schuljahr 1940/41 - ähnlich wie zu jetzigen Zeiten - bis auf Weiteres verschoben. Satt wie ursprünglich geplant ab dem 26. August 1940 wieder in den Klassenräumen zu pauken, mussten viele Kinder gänzlich auf Bildung verzichten und wurden stattdessen zur Landarbeit eingesetzt, vorrangig zum Kartoffellesen, aber auch zum Flachsrupfen. Und das ändert sich auch in den Folgejahren nicht: Immer wieder und immer öfter müssen die Kinder sich körperlich betätigen oder bei Sammelaktionen teilnehmen, statt im Unterricht zu sitzen. Altmaterialsammlungen, Spinnstoffsammlungen, Reichsmark sammeln für Lehrmittel, Wunschkonzerte und Kriegsgräber.

Schulbücher werden nicht mehr gedruckt

Aus dem Schuljahr 1943/44 hält die Chronik folgende Informationen fest: "Auf dem Schulhof werden von den Lehrern und Kindern vor den Luftschutzkellern Erdwälle errichtet. Die Heizung in den Klassenrumen funktioniert nicht. Im Februar ist jeden Tag Fliegeralarm." Und in den Aufzeichnungen von 1944/45 heißt es weiter: "Lehrer Münz wird eingezogen. Es werden keine Schulbücher mehr gedruckt. Anfang November werden die 5. bis 8. Schuljahre ganz stillgelegt. Im März 1945 werden alle Volksschulen geschlossen. Velbert liegt unter Artilleriebeschuss. Die Familien ziehen in die Keller ihrer Häuser. Erst am 9. August 1945 beginnt die Schule wieder."

Vergleich zwischen damals und heute

"Beeinträchtigungen des Unterrichts und Unterrichtsausfall sind nicht nur Erscheinungen der heutigen Zeit, sondern waren schon immer Phänomene des

Schulalltags", sagt der pensionierte Schulleiter Engelbert Schmitz dazu. Die Aufzeichnungen von der Dalbecksbaumschule stünden stellvertretend für alle Velberter Schulen. "Nach meiner Meinung klagt man zurzeit auf hohem Niveau. Die Schüler werden mit der Situation zurechtkommen, keinen Schaden nehmen und die wesentlichen Bildungsziele erreichen."

Entspanntere Sicht empfehlenswert

Natürlich - so betont es der heute 79-Jährige, seien Vergleiche immer irgendwie "gefährlich", trotzdem: "Wir leben in einer friedlichen Zeit, unsere Kinder erleben keine Gefahrensituationen wie damals im Krieg und trotz der fürchterlichen Umstände haben die Schuler ihre Schulen und Abschlüsse geschafft." Es sei in der heutigen Zeit wichtig, der Sorge um mangelnde schulische Leistungen ein wenig entspannter zu begegnen.

