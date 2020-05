Velbert: Schwer verletzt aufgefundener 89-Jähriger gestorben

Velbert. Es steht noch immer nicht fest, ob der Senior Opfer eines Unfalls geworden ist. Die Polizei bittet Zeugen dingend sich zu melden

Ein 89-jähriger Mann, der am Dienstag, 5. Mai, auf der Hellerstraße in Velbert-Langenberg schwer verletzt aufgefunden worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Der 89-jährige Velberter war in einem Krankenhaus intensivmedizinisch betreut worden.

Ein 54-Jähriger hatte seinen Lieferwagen in Schrittgeschwindigkeit rückwärts in der Fußgängerzone auf der Hellerstraße eingeparkt. Als er den Transporter in Höhe der Haus-Nummer 2 entladen wollte, fand er im Heckbereich einen auf dem Boden liegenden Fußgänger vor, der schwere Verletzungen im Kopfbereich aufwies. Ob eine Kollision mit dem Lieferwagen, die Verletzungen hervorgerufen hat oder ab der Mann anderweitig gestürzt ist, ist derzeit immer noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Das Verkehrskommissariat Velbert leitet die Ermittlungen und bittet erneut Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfallgeschehen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.