Velbert: Stadtbezirk Neviges fühlt sich ungleich behandelt

Aus Angst vor der Verbreitung des Coronavirus wurde der Bezirksausschuss Neviges vom Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses an der Siebeneicker Straße in die Vorburg des Hardenberger Schlosses verlegt. „Wir müssen bestimmte Strukturen sicherstellen, damit sie weiter funktionieren. Dazu gehört, dass wir möglichst die Feuerwehr, Kindertagesstätten und anderes schützen“, begründete Beigeordneter Jörg Ostermann die kurzfristige Verlegung des Tagungsortes.

„Wir sind der Überzeugung, dass wir unseren Beitrag leisten müssen, deshalb auch die Absage von Veranstaltungen.“ Dabei nahm das Thema Feste und Feiern breiten Raum in der Sitzung ein: Die Verwaltung legte ein Konzept zur Nutzung von Plätzen in den drei Stadtbezirken vor. Dabei bescheinigte Cathrin Minor vom Planungsamt den Nevigeser Festen eine große Bandbreite, die für jeden etwas dabei haben.

Bestellen Sie hier unseren Velbert-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Viel Lob für Nevigeser Initiativen

Neben lokalen Festen sind es Veranstaltungen, die Leute von außerhalb anziehen, wie die Hardenberger Gartentage oder der mittelalterliche Weihnachtsmarkt. „Das Schloss ist genau der richtige Ort dafür.“ Der Platz Im Orth ist ebenfalls ein geeigneter Ort für kleinere Feste. Ihr Fazit: „Das was sie in Neviges machen ist super.“

Für das Schloss sieht die Planerin weiteres Potential, verbessert werden kann die Stromversorgung Im Orth: „Das wird mit der Kanalsanierung im Rommelssiepen kommen.“ Michael Pannen (Grüne) vermisst Impulse, Jörg Möller (Linke) mokierte, dass man nicht so behandelt wird, dass sich Neviges weiter entwickelt. Zum Domparkplatz riet Jörg Ostermann den Ausschussmitgliedern, noch einmal in sich zu gehen.

Nevigeser unzufrieden mit der Geldverteilung

Schloss und Domparkplatz sollen laut Denkmalbehörde ein Gesamtkonzept ausmachen – auch darüber wurde im BZA Neviges diskutiert. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Schloss und Domparkplatz sollen laut Denkmalbehörde ein Gesamtkonzept ausmachen. „Wir wollen dieser Empfehlung folgen, schließlich kommt die Förderung des Schlosses vom Denkmalschutz“, argumentiert Jörg Ostermann. „Damit können wir die beiden bisherigen Varianten in Tonne kloppen“, stellte Ausschussvorsitzender Rainer Hübinger (SPD) fest.

August Friedrich Tonscheid (Velbert anders) und Esther Kanschat (Grüne) waren sich einig, dass mit zweierlei Maß gemessen wird: „In Velbert-Mitte werden Veranstaltungen durch die VMG geplant und mit Geld unterfüttert.“ „Man kann auch mal umschichten, dass man was in Neviges merkt“, forderte Tonscheid und wurde durch den Beigeordneten belehrt: „VMG-Mitarbeiter sind nicht befugt umzuschichten, da ist die Politik gefragt.“

Die Schulleiter berichten aus dem Alltag

Nach Jahren waren mal wieder die Leiter der Nevigeser Schulen zu Gast, um über die aktuelle Situation zu berichten. Jens Buhlmann von der noch sehr jungen Gesamtschule Neviges sprach von einer weitgehend positiven Situation. Das Essen in der Mensa schmeckt, die bald erweitert wird, so dass 350 Kinder in der Mittagszeit verpflegt werden können. Zurzeit kümmern sich zehn Kollegen um 116 Schüler: „Das ist alles noch sehr nett.“

Velbert Inklusion funktioniert nicht wie gewünscht Einig sind sich die Nevigeser Grundschulleiter, die zu Gast im Bezirksausschuss waren, dass die Inklusion nicht wie geplant umgesetzt werden kann. „Die Kinder bekommen nicht, was sie brauchen, der Markt für Sozialpädagogen ist leer“, bringt es Bärbel Emersleben auf den Punkt.

Ilka Powilleit von der Sonnenschule klagte darüber, dass man aus allen Nähten platze: „Es ist alles sehr eng, das ist eine Zumutung.“ Mit der Schließung der Ludgerusschule hat Velbert demnächst nur noch eine katholische Bekenntnisschule: „Ich denke, wir haben demnächst noch mehr Zulauf.“ Kollege Arnfried Szymanski von der benachbarten Regenbogenschule hat auch Platzprobleme. „Die beiden Klassenräume, die wir der Sonnenschule überlassen haben, brauchen wir dringend.“

Ruth Hottenbacher von der Evangelischen Schule klagte über Personalmangel durch Krankheit und Schwangerschaften und sich hinziehende Baumaßnahmen. Bärbel Emersleben freute sich über neue Fenster, die an der Grundschule Tönisheide eingebaut wurden. Ihr größter Wunsch: „Einen Anbau könnten wir dringend brauchen. Durch die Pendelei zwischen den beiden Standorten Kirchstraße und Nevigeser Straße geht viel Zeit verloren.“