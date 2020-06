Velbert: Stadtwerke buddeln auf Gelände Bleibergquelle

„Die Baustelle auf der Bleibergstraße sind wir“, begrüßt Stefan Freitag, der Geschäftsführer der Stadtwerke Velbert, die Pressevertreter auf dem Gelände des Diakonissen-Mutterhauses Bleibergquelle, wo überall ebenfalls Baustellen sind. „Wir verlegen eine Gasleitung, um die alten Ölheizungen zu ersetzen.“ Jetzt wissen die Autofahrer, warum sie manches Mal vor der roten Baustellen-Ampel stehen. Und Markus Berg, Verwaltungsleiter der breit aufgestellten Bildungsstätte, ergänzt: „Unsere Heizkessel sind über 20 Jahre alt, zwar noch in einem guten Zustand, aber es ist absehbar, dass wir investieren müssen.“ 250 000 Liter Heizöl im Jahr verbrauchen die Gebäude, in denen die Gesamtschule, sowie das Berufskolleg, die Altenpflege, das Mutterhaus und die Kita „Quellenzwerge“ untergebracht sind.

Eine neue Heizung pachten

Auch vor den Wohnungen der Diakonissen wird zurzeit kräftig gebuddelt. Die Arbeiten auf der Gelände bekommen auch die Autofahrer auf der Bleibergstraße zu spüren Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Und so kam die neue Heizung zustande: Im Gespräch mit Stefan Freitag in Sachen Glasfaseranschluss habe er nachgefragt, wie es denn mit Gas aussehe. „Und dabei sind wir auf das Energiecontracting gekommen.“ Der Geschäftsführer der Stadtwerke Velbert gibt den Ball zurück: „ Wir sind Ihnen zu Dank verpflichtet, denn Sie haben uns auf weitere Ideen gebracht. So wie hier an der Bleibergquelle ist es in vielen Privathaushalten: Da steht im Keller noch eine alte Öl- oder Gasheizung. Dabei schaut man auf die Kosten in der Abrechnung, schließlich ist bei jedem das ökologische Bewusstsein erwacht. Mit intelligenten Finanzierungssystemen muss nicht mehr gekauft werden. Im Prinzip wird gepachtet und nicht sofort gekauft. Durch die hohe Verbrauchsersparnis ergibt sich die Möglichkeit zur Finanzierung“, beschreibt Freitag das Angebot, dass es bereits in ähnlicher Form für die Nutzung vorn Solarenergie gibt.

Bis Oktober sollen die Arbeiten fertig sein

Gut für das Klima Im Rahmen des vereinbarten Wärmecontractings übernehmen die Stadtwerke Velbert die Errichtung der neuen Heizung, den Betrieb und die Instandhaltung für mindestens zehn Jahre. Durch die Umrüstung auf die neue Gasheizung wird etwa 30 Prozent weniger klimaschädliches Kohlendioxid erzeugt. Bis zum Oktober sollen die Arbeiten beendet sein

„Eine Win-win-Situation für alle“, ergänzt Vertriebsleiter und Prokurist Bert Gruber, der erfahren hat, das viele Kunden alles aus einer Hand haben möchten, damit sie sich um nichts mehr kümmern brauchen: „Wir arbeiten dabei mit dem örtlichen Handwerk zusammen.“ „Früher haben wir Gas verkauft, heute sorgen wir für warme Häuser, wir sind vom Versorger zum Umsorger geworden, wenn es so gewünscht wird“, beschreibt Stefan Freitag den Wandel des über 125 Jahren Unternehmens. Neben neuen Erdgas-Brennwertkesseln werden bis zum Beginn der Heizperiode im Oktober auf dem Gelände der Bleibergquelle drei Blockheizkraftwerke errichtet, mit denen die Wärmevollversorgung langfristig gesichert wird. „Ein ganz großes Thema, das auch bei den Neubauten an der Kastanienallee zum Tragen kommt, um die Schulen und die noch zu bauenden Wohnhäuser zu versorgen“, so Bürgermeister Dirk Lukrafka in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke.

Schnelles Internet gibt es schon

Die Bleibergquelle stellt für die Stadtwerke in anderer Hinsicht noch eine Besonderheit dar: „Sie waren unser erster Kunde in Sachen Breitband“, erinnert sich Stefan Freitag. „Wir führen die Bleibergquelle im Sinne der Schwestern weiter und haben unseren Schwerpunkt in Bildung gesetzt. Da ist es wichtig, dass wir zukunftsfähig sind“, betont Markus Berg den Wandel des 75 Jahre alten Diakonissen-Mutterhauses. „Die Studenten, die hier auch ihre Wohnungen haben, wollen online lernen, deshalb sind Glasfaserkabel mit großer Bandbreite wichtig.“ Bereits seit gut einem Jahr kann das schnelle Netz genutzt werden. Markus Berg hat dabei erfahren, wie sich die Stadtwerke als regional verbundenes Unternehmen engagieren: „Wir hatten zuvor mit anderen Providern gesprochen, die wollten uns über Kupferkabel bedienen.“