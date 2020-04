Velbert: Stadtwerke vermarkten jetzt ihr Glasfaser-Angebot

Velbert Digitales Kundencenter für den Dialog per Video

Von den ursprünglich geplanten Direktbesuchen in den Ausbaugebieten sehen die Stadtwerke wegen der Corona-Pandemie ebenfalls ab. Aber es gibt ab 20. 4. eine Reihe von Kontaktmöglichkeiten rund um „ComBert“. So wurde eigens das digitale Kundencenter „Dialog+“ installiert. Dort berät ein Expertenteam via Videoschaltung (www.stadtwerke-velbert.de/combert).

Telefonisch sind Mitarbeiter unter 02051 988-111 und per E-Mail an combert@stwvelbert.de erreichbar. Das Kundencenter in der Fußgängerzone Friedrichstraße bleibt vorerst weiter geschlossen.