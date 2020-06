Velbert: Trotz Corona attraktives Angebot beim Ferienspaß

Velbert. In diesem Sommerurlaub werden viele Kinder in diesem Jahr zuhause bleiben. Damit es dennoch nicht langweilig wird, gibt es den Ferienspaß.

Kein Urlaub, Freibadbesuch nur unter Einhaltung vieler Regeln und Kontaktverbote: Auch wenn sich die Sommerferien in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise ein wenig anders anfühlen werden, hat sich die Stadt Velbert in Kooperation mit dem Stadtsportbund Velbert für die schulfreie Zeit einige Aktionen für Kinder und Jugendliche ausgedacht. Eine verbindliche Anmeldung ist ab Samstag, 6. Juni in der Zeit von 9 bis 13 Uhr unter 02051 262282 möglich. Der Informationsflyer für das „abgespeckte Ferienprogramm“ mit allen Tages- und Wochenaktionen, sowie Anmeldeverfahren, steht ab jetzt auf der der Website der Stadt www.velbert.de zum Download bereit. Wir haben eine Übersicht über einige Ferienaktionen zusammengestellt.

Der Mitmachzirkus steigt auch in diesem Jahr

Trampolin und Airtrack sind – wie vor einigen Jahren auf unserem Foto – auch diesmal wieder im Angebot beim Ferienspaß. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Eine Nachricht, über die sich viele sicherlich freuen dürften ist, dass das Programmhighlight - der Mitmachzirkus Zappzarap - auch in diesem Jahr wieder stattfinden kann. Vom 20. bis zum 24. Juli schnuppern Kinder zwischen sechs und 13 Jahren Zirkusluft in der Sporthalle Birth und dürfen sich als Clown, Artisten oder Jongleure ausprobieren. Am Freitag um 16 Uhr steigt dann die große Show - allerdings nicht wie gewohnt im Zirkuszelt, sondern in der Turnhalle. Die Teilnahmegebühr beträgt 50 Euro.

Wer es lieber sportlich mag, der wird sich kaum zwischen den vielen Bewegungsaktionen entscheiden können. Die Velberter Sportgemeinschaft bietet Actionfans an, sich auf dem Trampolin und Airtrack auszutoben. Im EMKA-Sportzentrum können Kinder und Jugendliche an mehreren Tagen Inliner fahren.

Fußballschule am Waldschlösschen

Wie in jedem Jahr gibt es auch wieder eine Fußballschule für Ballfanatiker. Hier gibt es verschiedene Termine und Veranstaltungsorte – zum Beispiel vom 29. Juni bis zum 3. Juli am Sportplatz Waldschlößchen. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

Für taffe Kids zwischen acht und 16 Jahren bietet die Kung-Fu-Schule Langenberg an mehreren Terminen einen Selbstverteidigungskurs an. Kämpferisch wird es auch in der Wing Tsun und Escrima Schule, wo die Teilnehmer in die Selbstverteidigung auf Basis des Wing Tsun schnuppern können.

Kreative Köpfe sind im „Atelier im Keck“

Wer es etwas künstlerischer mag, der ist im Atelier Keck gut aufgehoben. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Wem das alles zu viel Action ist, für den wäre vielleicht ein gemütlicher Filmabend mit Pizza etwas. In der Zentralbibliothek wird am 4. August Harry Potter gezeigt. Wer sich lieber kreativ austoben möchte, der ist im Atelier im Keck richtig. Hier gibt es an mehreren Tagen eine Kreativ-Werkstatt, bei der Kinder zwischen 6 und 14 Jahren mit verschiedenen Materialien arbeiten können.

Alles über Pferde

Auch Tier-Fans können in den Sommerferien auf ihre Kosten kommen. Am 10. August zum Beispiel können auf dem Gut Hixholz Fledermäuse beobachtet werden. Im Reitstall Doll lernen die Teilnehmer am 7. Juli alles rund ums Pferd. Auch auf dem Gut Schmitz-Steinbeck geht es ums Ross und darum, die „Sprache“ der Tiere zu verstehen. Ob Pferde oder Fledermäuse beobachten, sich auf dem Fußballplatz austoben oder im Zirkus auftreten – das Sommerferienprogramm bietet trotz Corona viele Möglichkeiten.