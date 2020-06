Velbert: Turmfalken haben Kinderstube auf der Christuskirche

Städte gelten in der Regel nicht als ideale Lebensräume für Tiere, doch eine Tierart, die sich mit den Umständen arrangiert hat und die Städte als Lebensräume für sich erobert hat, ist der Turmfalke. Da diese Greifvögel keine eigenen Nester bauen, nutzen sie oft Vorsprünge in Gebäuden und andere von Menschen erschaffene Strukturen als Nistplätze. Daher kommt auch der Name. In Velbert werden die Vögel dabei von Peter Böhme unterstützt. Er betreut einen mit der Unterstützung des NABU errichteten Nistplatz für die Falken im Turm der Christuskirche.

Lebensraum für verschiedene Tierarten

Kirchtürme bieten nicht nur Platz für Turmfalken, sondern auch viele andere Tierarten. Das Projekt „Lebensraum Kirchturm“ des NABU kümmert sich um genau diesen Aspekt. „Es wurde gestartet, um heimische Tiere dort wieder einzunisten“, erklärt Böhme. Seit 2010 brüten die Falken nun in der Christuskirche. Damals ist Böhme bei einer Kirchenbesichtigung darauf aufmerksam geworden. Nach ein bisschen hin und her mit dem Presbyterium war dann klar, der Weg für das Projekt ist frei.

Turmfalken auf der Christuskirche Foto: NABU Velbert

Brutzeit von vier Wochen

Seitdem legen die Falken jährlich zwischen drei und sieben Eier, aus denen dann nach einer Brutzeit von circa vier Wochen kleine Falkenküken schlüpfen. Über 50 Küken sind so schon im Turm der Christuskirche geschlüpft, erzählt Böhme. Anfang März suchen sich die Falkenpaare immer einen Nistplatz. Dabei verläuft allerdings nicht immer alles friedlich. So kann es schon mal zu Kämpfen um den begehrten Nistplatz kommen, da heißt es dann: Der Stärkere gewinnt.

„Natur regelt das von selbst“

Nicht alle Küken überleben ihre ersten Wochen im Nest. Aufgezogen werden können nur so viele, wie die Nahrungssituation es hergibt. Aber dort greift Peter Böhme nicht ein: „Die Natur regelt sich von selbst.“ Grundsätzlich überlässt Böhme die Vögel ihrem eigenen Schicksal. Turmfalken sind eine geschützte Art, „man darf sie auch nicht beim Brüten stören.“, so Böhme. Nachdem die Küken vier Wochen lang von den Eltern durchgefüttert werden, geht es dann zum ersten Mal mit Mama und Papa raus auf die Jagd. Einige Wochen später sind sie dann so weit, dass sie sich von ihrer Heimat lösen und in die weite Welt hinausfliegen.

Der älteste Umweltverband Der NABU ist der älteste und mit mehr als 770.000 Mitgliedern und Fördernden der mitgliederstärkste Umweltverband in Deutschland. Der heutige NABU wurde 1899 von Lina Hähnle als „Bund für Vogelschutz“ gegründet. Die NABU-Stadtbeauftragte ist Miriam Mundorf, E-Mail: m.mundorf@nabu-kv-mettmann.de. Der NABU-Velbert hat auch eine eigene Facebook-Seite: https://www.facebook.com/Nabuvelbert.

Tiere überwintern im Walt

Zum Überwintern ziehen sich die Tiere jedes Jahr in den Wald zurück, dort können sie völlig ungestört leben. Bevor es jedoch irgendwann so weit ist, erklärt Böhme, steht noch eine größere Aktion bevor. Nach dem Schlüpfen werden die jungen Tiere beringt. Dabei kriegen sie einen kleinen Markierungsring ums Bein, damit beim Auffinden eines lebenden oder toten Tieres ihr Lebensweg nachverfolgt werden kann. Das macht Böhme jedoch nicht selbst, dafür kommt ein zertifizierter Experte aus der Umgebung vorbei.

Turmfalken auf der Christuskirche Foto: NABU Velbert

Die Aktion jetzt war erfolgreich. Peter Böhme selbst ist schon seit vielen Jahren im Tierschutz aktiv. „Ich war lange Vorsitzender im Tierschutzverein.“, erklärt er. Vorher habe er noch eine Jugendgruppe zu dem Thema geleitet. Zum NABU ist er gekommen über jährlich stattfindende Aktionen des Vereins. Mit den Falken geht es jedenfalls weiter wie in den letzten Jahren auch. Der Kreis ihres Lebenswegs schließt sich und nächstes Jahr Anfang März sitzt hoffentlich das nächste Pärchen im Turm.