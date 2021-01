Velbert: Unbekannte stehlen Kleintransporter vom Parkplatz

Velbert. Das Fahrzeug mit Solinger Kennzeichen ist in Birth gestohlen worden. Das Auto wurde zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Ein Peugeot-Kleintransporter ist am Montag (18. Januar) in der "Von-Behring-Straße" gestohlen worden.

Nach Angaben des Fahrzeugbesitzers stand Kleinlaster seit Sonntag auf einem Privatparkplatz vor dem Haus an der Von-Behring-Straße 3. Zuletzt sei das Fahrzeug mit Solinger Städtekennung (SG-A 2022) trägt, am Montagmittag, gegen 12 Uhr gesehen worden. Am Montagabend, gegen 22.20 Uhr, stellte der 38-jährige Fahrzeuginhaber den Diebstahl des sieben Jahre alten Transporters fest.

Mit weißem Führerhaus

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem Peugeot Boxer, dessen Zeitwert mit

circa 9000 Euro beziffert wird. Das Fahrzeug hat ein weißes Führerhaus mit

einzelnen blau lackierten Fahrzeugteilen an der Front. Außerdem ist es mit

einer blauen Plane ausgestattet.

Fahndung zunächst ohne Erfolg

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine Hinweise auf den oder die

Fahrzeugdiebe und den Verbleib des Kleintransporters vor. Polizeiliche Such- und

Fahndungsmaßnahmen im näheren Umfeld führten jedoch zu keinem Erfolg. Ein Strafverfahren sowie weitergehende Ermittlungen wurden eingeleitet und das Fahrzeug sowie das angebrachten Kennzeichenschild zur

internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen gesucht

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen

Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Peugeot Boxer, nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.