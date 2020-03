Velbert: Vier Corona-Erkrankungsfälle bestätigt

Das Kreisgesundheitsamt hat soeben bestätigt: Es gibt vier Corona-Erkrankungsfälle in Velbert. Alle zehn Kreisstädte sind mittlerweile betroffen.

Das Kreisgesundheitsamt hat am Sonntagabend bestätigt, dass es in Velbert vier Erkrankungsfälle gibt. Alle zehn Kreisstädte sind mittlerweile betroffen, insgesamt gibt es derzeit 39 Corona-Erkrankungsfälle und 81 Verdachtsfälle. Am stärksten betroffen ist die Stadt Erkrath mit 12 Krankheitsfällen/ 14 Verdachtsfällen. In Haan sind es 5/12, in Heiligenhaus sind es ⅙, in Hilden 1/8, in Langenfeld 6/6, in Mettmann 2/7, in Monheim 4/8, in Ratingen 3/21 und in Wülfrath 1/2 .