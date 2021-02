Velbert: Wenn Hühner Gänsehaut bekommen - Tipps von Expertin

Velbert Die Kälte macht auch den Haustieren zu schaffen. Die Velberter Tierärztin Dr. Silke Scholkmann weiß, wie sie zu schützen sind.

Cappuccino, genannt Gigi, findet Schnee ziemlich klasse und das Toben in der derzeitigen extremen Kälte ist für den jungen Zwergspitz auch eigentlich kein Problem, sein dickes Fell schützt und wärmt ihn gut. Auch Bernhardiner Rudi, sieben Monate alt, ist ganz in seinem Element. . "Diese Hunde sollten unbedingt einen Mantel anbekommen", informiert die Velberter Tierärztin Dr. Silke Scholkmann, "ich weiß zwar, dass viele Leute Probleme damit haben und das vielleicht auch belächeln, aber generell frieren diese Hund bei diesen außerordentlichen Temperaturen tatsächlich sehr stark." Daher sollte man derzeit so oder so auf allzu ausgedehnte Spaziergänge verzichten - die Hunde benötigen sehr viel Energie für die Aufrechterhaltung ihrer Körpertemperatur und sind dadurch bedingt eher und schneller erschöpft.

Eisklumpen zwischen den Pfotenballen

Langhaarhunde frieren zwar nicht so schnelle, haben aber ein anderes Problem: Schnee- und Eisklumpen setzten sich gerne mal in den Beinbehängen und an den Pfoten fest. Das kann lustig aussehen - ist aber eine schmerzhafte Angelegenheit für die betroffenen Tiere. "Daher sollte bei diesen Hunden unbedingt das Fell zwischen den Ballen geschnitten werden", rät die Expertin, "und um Pfoten vor Streusalz zu schützen, kann es sinnvoll sein, diese vor dem Spaziergang mit Melkfett oder Vaseline einzufetten." Und ganz wichtig: Nachdem das Tier draußen auf der Straße war, sollten die Pfoten mit warmem Wasser abgewaschen werden - nicht nur dem Hund sondern vor allem auch der Freigängerkatze. "Katzen neigen dazu, sich intensiv zu putzen und nehmen auf diesem Weg dann Salz auf, was ihnen nicht bekommen kann."

Gefressener Schnee kann zu Gastritis führen

Zudem rät Silke Scholkmann dazu, darauf zu achten, dass der Hund möglichst keinen Schnee frisst, dies könne zu einer Gastritis, also einer Magenschleimhautentzündung führen. In diesem Zusammenhang gilt übrigens generell: Tiere sollten kein eiskaltes oder gefrorenes Futter zu sich nehmen. "Ställe mit Heimtieren, wie Kaninchen und Meerschweinchen, die ganzjährig draußen leben, sollten bei diesen Temperaturen mehrmals am Tag kontrolliert werden - zum einen, weil Kräuter, Gemüse und anderes Futter sehr schnell einfrieren, zum anderen, weil auch dafür gesorgt werden muss, dass die Tiere stets trinkbares Wasser zur Verfügung haben und nicht gefrorene Eisklötze." Im Fachhandel gebe es batteriebetrieben Heizmatten, die genau für diese Zwecke entwickelt worden sei.

Heizungsluft kann zu Atemproblemen führen

Die derzeitigen, vor allem nächtlichen Minustemperaturen können Tieren die draußen leben tatsächlich zu schaffen machen. Verhalten sie sich trotz eines isolierten, trockenen und windgeschützten Geheges phlegmatisch und fressen vor allem nicht mehr, macht es Sinn, sie für die extreme Wetterphase in ein Gebäude umzusiedeln. "Da bietet sich ein Keller oder eine Garage an", weiß die Veterenärin, "aber keinesfalls die Wohnung. Die beheizte Luft würde sofort zu extremen Atemproblemen führen."

Außenvolieren isolieren

Ziervögel in Außenvolieren sollten ebenfalls genau beobachtet werden. Selbst wenn sie das ganze Jahr über im Freien leben und die vorherigen Winter gut überstanden haben, kann es jetzt schlicht zu kalt sein. "Man erkennt das zum Beispiel daran, dass die Vögel sich massiv aufplustern, um die Wärme zu puffern", erklärt Silke Scholkmann. Kurzfristige Abhilfe können Schilfrohrmatten bringen, die am Maschendrahtzaun der Voliere zur Isolierung angebracht werden.

