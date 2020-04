Velbert: Wie sich ein Schultag in Coronazeiten anfühlt

Velbert. Am NEG und am GSG durften die Abiturienten zwecks Prüfungsvorbereitung erstmals wieder in ihre Schule. Von Normalität war allerdings keine Spur.

Es ist acht Uhr morgens – erster Schultag – und die Eingangspforte scheint fest verschlossen. Das Schulgebäude wirkt wie ausgestorben, doch der Schein trügt. Ein Blick hinter die Fassade verrät: Hier wurde der erste Schritt zurück zur Normalität getan. Doch es bleibt erst einmal ein kleiner.

Wer momentan am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium oder dem Geschwister-Scholl-Gymnasium von Unterricht spricht, der meint etwas ganz anderes als Büffelei im vollen Klassenraum. Allein für die Prüfungsvorbereitung dürfen die Abiturienten wieder in die Schule kommen.

Absperrbänder flattern im Wind

Der Anblick ist befremdlich. Gestreifte Absperrbänder flattern traurig im Wind und begrüßen die vereinzelten Schüler. Eine Tafel weist auf die Hygienemaßnahmen hin – das meiste ist den Menschen in den letzten Wochen bereits in Fleisch und Blut übergegangen. Im Bänderlabyrinth begegnet man schließlich dem ersten Schüler. Ein knappes Nicken, ein kurzer Gruß, mehr hat man in diesen Zeiten nicht zu sagen. Am GSG empfängt Gebäude B die Schüler, auf Einbahnstraßen geht es durchs Gebäude zu den Klassenräumen in denen in kleinen Gruppen unterrichtet wird und schließlich werden die Abiturienten durch Gebäude A wieder nach draußen geleitet.

Auch GSG-Schulleiterin Gabriele Commandeur trägt beim Unterricht Mundschutz. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Schulleiter haben gründlich vorbreitet

Schule in Krisenzeiten, das ist für die Abiturienten noch Neuland. Die Schulleiter Conrad Aust (NEG) und Gabriele Commandeur (GSG) haben sich hingegen bereits nach der Schulschließung auf verschiedene Folgeszenarien vorbereitet. Mit der Stadt und erweiterter Schulleitung konnte schließlich ein Hygienekonzept entwickelt werden, das mit den Standards der Regierung locker mithalten kann.

„Priorität ist natürlich, dass die Schüler gesund bleiben“, so Aust, „Was die Maskenpflicht angeht, waren wir sogar schneller als die Politik.“ Sie gilt in den beiden Gymnasien.

Erstmal Hände waschen

Abstandsregeln, Desinfektionsspender und eine gründliche Reinigung sind aber nur ein Teil des Gesundheitsschutzes. Pflichtbewusst gibt es erst einmal einen Abstecher zu den Toiletten, die reichlich mit Seife und Papiertüchern ausgestattet wurden. Man möchte auf Nummer sicher gehen.

„Hygienevorschriften können einen natürlich nicht zu hundert Prozent vor Infektionen schützen, aber diese Maßnahmen sind schon ziemlich krass“, findet Abiturient Alexander Kloke, der die neusten Entwicklungen mit gemischten Gefühlen betrachtet, „Andererseits freut man sich natürlich auf soziale Kontakte und darauf, endlich ein paar Freunde wiedersehen zu können.“

Ein Problem auf emotionaler Ebene

Schulleiter Conrad Aust (NEG) sieht emotionale Probleme bei den Schülern. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Im Foyer des NEG baumelt etwas mitgenommen, das Plakat „Abi Vegas“; wie zum Spott steht eine Kiste mit Abipullis daneben. Hier haben die Schüler viel zu hoch gepokert und verloren. Auf Prüfungsebene sieht Aust eigentlich keine Nachteile. „Die Vorbereitungen waren zum größten Teil abgeschlossen und der Rest konnte digital nachgeholt werden“, erklärt er. „Aber auf emotionaler Ebene ist diese Krise natürlich ein gewaltiges Problem. Die Schüler haben das Gefühl, keinen richtigen Abschluss zu haben.

Ein hoher Grad an Verunsicherung

Einen hohen Grad an Verunsicherung hat auch GSG-Leiterin Commandeur bei ihren Schülern festgestellt, sie unterrichtet einen Englisch-Leistungskurs. „Die Schüler haben Angst, dass ihr Abi nicht gelten, dass jemand dagegen klagen könnte“, hat sie festgestellt. „Ich habe ihnen klar gemacht, dass die Prüfung auf jeden Fall gelten wird“, so die Schulleiterin. Und die Abiturienten hätten sich gefreut, endlich mal wieder Englisch sprechen zu können, sagt ihre Lehrerin.

Ein Pfeil zeigt am Donnerstag die Laufrichtung im GSG (Geschwister Scholl Gymnasium) an. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Ohne Masken über der Klausur

Derweil laufen die Vorbereitungen für die Abiturklausuren ab 12. Mai. Im GSG wird dazu die Mensa umgeräumt. Hier können die Prüflinge im nötigen Abstand zueinander sitzen, versichert Schulleiterin Commandeur. Und wenn die Schüler dann über ihren Klausurbögen am Tisch sitzen, dürfen sie sogar ihre Masken abnehmen.

Alexander fühlt sich gut vorbereitet:„Vom individuellen Empfinden her hätte ich gar keinen Unterricht mehr gebraucht, aber für die breite Masse ist es natürlich sinnvoll.“ Die Maßnahmen scheinen erfolgreich und vom Traum von normalen Abiturbedingungen hat man sich schon längst verabschiedet.