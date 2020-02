Velbert: Wo Karneval in den Stadtbezirken gefeiert wird

Velbert. Mit Weiberfastnacht beginnt die Hochphase des Karnevals – auch in Velbert. Wir haben einige Partylocations gesammelt.

Die fünfte Jahreszeit ist auch in Velbert bunt und ausgelassen angelaufen und auch in den drei Stadtbezirken können Jecken rund um die Weiberfastnacht (Donnerstag, 20. Februar) und Rosenmontag (24. Februar) die Sau raus lassen. Eine Übersicht über die Karnevalspartys in der Schlossstadt.

Im Da Vinci geht es auf zwei Tanzflächen rund

Im Da Vinci an der Friedrichstraße in Velbert stehen an Altweiber – natürlich – die Damen im Mittelpunkt. Foto: Detlev Kreimeier / WAZ FotoPool

Los geht es schon am Donnerstag, an Altweiber, im „Da Vinci“ (Friedrichstraße 295). Dort steht die „Ladies Night“ auf dem Programm – Männer sind natürlich auch willkommen. Trotzdem dreht sich bei dieser Party alles um die Frauen, wie es in der Einladung heißt: „Genau deshalb legen wir an diesem besonderen Tag alles auf unsere geliebten Frauen aus!“

Getanzt werden kann dort auf zwei Tanzflächen – entweder mit DJ Kevin Franke zu Karnevals- und Partymusik oder aber mit DJ Sidney und DJ Se7en zu Clubsounds. Einlass ist ab 19 Uhr. Auf der Facebook-Seite können sich Jecken in die Gästeliste eintragen lassen, denn dann kostet der Eintritt nur sechs, anstatt acht Euro an der Abendkasse.

Karnevalspartys im „Brauhaus“

Wie in jedem Jahr findet auch wieder der „Karneval im Brauhaus“ (Güterstraße 9) statt. Los geht es da an Weiberfastnacht um 17 Uhr und an Rosenmontag um 15 Uhr. Für die richtige Partystimmung sorgt wie immer die Musik von DJ Brummi.

Auch in der Bar „Keks“ (Bahnhofstr. 10) kommen Karneval-Fans auf ihre Kosten. Dort steht alles unter dem Motto „Jeck im Keks mit Kölsche Musik“. An Altweiber geht es um 19 Uhr mit einer Party los und auch am Karnevalssamstag kann gefeiert werden: Dann findet ab 21 Uhr eine Schlagerparty statt. Verkleidungen sind natürlich erwünscht. An Rosenmontag kann ab 13 Uhr vor dem Umzug vorgeglüht werden.

Kinderkarneval im Jugendzentrum

Die Velberter Jugendzentren – hier ein Foto aus dem Nevigeser von 2017 – feiern Karneval mit Kindern und Jugendlichen. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Aber nicht nur die Erwachsenen feiern Karneval, sondern auch für die kleinen Jecken gibt es in Velbert einige Partys. Im Kinder- und Jugendzentrum Langenberg (Vogteier Str. 6) gibt es an Weiberfastnacht eine Feier für alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren. Von 16 bis 18.30 Uhr wir getanzt, geschminkt, gespielt und geschlemmt. Natürlich sind tolle Kostüme erwünscht. Der Eintritt beträgt einen Euro.

Auch im Kinder- und Jugendzentrum Neviges (Lessingstraße 12-14) können Kinder von sechs bis elf Jahren an Weiberfastnacht von 16 bis 19 Uhr feiern. Snacks und Getränke gibt es, auf dem Programm steht unter anderem eine Disco. Natürlich sind auch die Eltern willkommen. Kreative Verkleidungen werden empfohlen, denn es gibt auch einen Kostümwettbewerb mit tollen Preisen.

Bücherei und Bilo feiern auch

Velbert After-Zug-Party auf dem Offers Wie immer findet an Rosenmontag der Karnevalsumzug in Velbert-Mitte statt. Los geht es um 14.11 Uhr, der Zug läuft wie gewohnt über die Friedrichstraße bis zur Thomasstraße. In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto „Karneval für Jecken, in Velbert an allen Ecken“. Nach dem Zug findet auf dem Offersplatz eine „After-Zug-Party“ mit Getränken, Imbiss und Musik statt.

Kostenlos gefeiert werden kann im BiLo (Von Humboldt-Straße 53) am Freitag, 21. Februar in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Neben einer Kinderdisco gibt es auch eine Schminkaktion und leckere Snacks.

Wer nicht in Feierlaune ist, für den gibt es in der Zentralbibliothek am Karnevalssamstag eine Vorlesestunde rund um die fünfte Jahreszeit. Los geht es ab 11 Uhr.