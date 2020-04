Velbert: Zwei Verletzte bei einem Frontalzusammenstoß

Foto: Polizei ME

Velbert. Polizei sucht Zeugen für den Unfall im Kreuzungsbereich Oststraße/Bahnhofstraße. Waren die beiden Autos zu schnell unterwegs?.

Bei einem Frontalzusammenstoß sind am Dienstagabend zwei Autofahrer verletzt worden. Die Fahrzeuge wurden, wie die Polizei berichtet, so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Gegen 21.15 Uhr befuhr ein 37-jähriger Velberter mit seinem Ford Focus die Oststraße in Richtung Langenberger Straße. Er wollte dann nach links auf die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 38-jährigen Velberters, der die Oststraße in Fahrtrichtung Sternbergstraße befuhr.

In umliegende Krankenhäuser gebracht

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal miteinander. Die Fahrzeugführer wurden hierbei so schwer verletzt, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Der 38-Jährige BMW-Fahrer konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der Gesamtsachschaden an den beiden Autos wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Ob sich die Fahrzeugführer zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls an die zulässige Höchstgeschwindigkeit gehalten haben, ist derzeit Gegenstand der aktuellen Ermittlungen des Verkehrskommissariates, welches die weitere Sachbearbeitung übernommen hat. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei Velbert, 02051 946 - 6110, zu wenden.