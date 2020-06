Velberter Autokino startet mit dem Film „The Gentleman“

Autokino wie hier in Bochum gibt es am Wochenende am Velberter Sportcenter.

Velbert. Die Kulturloewen bringen Unterhaltung auf den Parkplatz des Sportcenters. Die Tickets für die Vorstellungen gibt es aber nur im Vorverkauf.

Die Velberter Kulturloewen stehen in den Startlöchern und die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase: der Aufbau für das erste Velberter Autokino am Stadion. Die Filme wurden nach Angaben der Kulturloewen so ausgewählt, dass für jeden Geschmack etwas dabei sei. Los geht es mit dem Action-Thriller „The Gentlemen“ u. a. mit Matthew McConaughey und Hugh Grant am Donnerstag, 18. Juni. Die Komödie „Enkel für Anfänger“ mit Heiner Lauterbach, Maren Kroymann und Barbara Sukowa sorgt für gute Stimmung am Freitag, 19. Juni.

Vom Thriller bis zur Autobiografie

Am Samstag, 20. Juni geht es mit dem Starensemble Uwe Ochsenknecht, Moritz Bleibtreu, Heike Makatsch u. a. aufs Kreuzfahrtschiff. Nach dem Erfolgsmusical von Udo Jürgens ist mit „Ich war noch niemals in New York“ ein charmanter Musikfilm entstanden, der gute Laune macht und ans Herz geht.

Ans Herz geht es auch am letzten Kinoabend am Sonntag, 21. Juni mit der Verfilmung von Hape Kerkelings autobiographischem Bestseller „Der Junge muss an die frische Luft“. Im Autokino sicher noch einmal ein ganz besonderes Erlebnis – und wenn die eine oder andere Träne rollt, sieht es ja keiner…

Tickets nur im Vorverkauf

Die Tickets für das Autokino sind über www.kulturloewen.de und bei den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Einlass ist jeweils ab 21 Uhr, Beginn der Filme ca. 22.15 Uhr mit Einbruch der Dunkelheit. Auf der homepage der Velberter Kulturloewen ist auch noch einmal eine Anleitung für den Besuch des Autokinos mit allen wichtigen Details zu finden. An den Kino-Abenden sind genügend Helfer der Velberter Kulturloewen vor Ort, die nicht nur die Einweisung in die Parkbuchten übernehmen, sondern auch mit Rat und Tat zur Seite stehen.