Velberter bevorzugen 2020 Urlaub in Deutschland

Urlaub in Deutschland – wie hier am Timmendorfer Strand an der Ostsee – ist auch bei den Velbertern in diesem Jahr beliebt. Nord- und Ostsee sind allerdings nahezu komplett ausgebucht.

Velbert. Die Velberter zögern noch, größere Urlaube zu buchen. Beliebt sind Ziele im eigenen Land. Die Reisebüros setzen nun auf Herbst und Winter.

Während es für viele in den Sommerferien normalerweise nach Südeuropa ans Meer oder sogar noch weiter weg gegangen wäre, ist die Reisestimmung derzeit getrübt. Die Corona-Krise hat vielen Reiselustigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Urlaub in Deutschland statt Mittelmeer-Sonne.

„Was Flugreisen angeht, sind die Leute noch sehr verhalten. Die Partyfotos beispielsweise aus Mallorca, wo die Corona-Regelungen teilweise nicht eingehalten werden, schrecken schon ab“, berichtet Mario Weller, Inhaber des Holiday Land Reisebüros in Velbert.

Urlaub im eigenen Land bevorzugt

Urlaub zu Hause ist auch bei den Menschen aus Velbert beliebt: Im Süden Deutschlands ist die Chance derzeit noch relativ groß, etwas passendes zu finden. Foto: Matthias Balk / dpa-tmn

Und auch Ana Represas, Geschäftsführerin im 303-Reisebüro erlebt Ähnliches: „Die Leute sind nicht überall reisefreudig. Wenn, dann steht Deutschland-Urlaub auf dem Programm.“ Urlaub im eigenen Land ist für viele der Alternativplan zur Mittelmeer-Sonne. Doch für den Sommer sind hier viele Angebote bereits weg, weiß Weller: „Wenn dann geht noch was in Süddeutschland. Was Nord- und Ostsee angeht ist eigentlich schon so gut wie alles ausgebucht.“

Represas berichtet von einem weiteren Problem: „Die Reiseveranstalter sind nach wie vor nicht auf Deutschland spezialisiert. Das fängt erst jetzt langsam an, allerdings zu spät. Es ist eine sehr schwierige Situation für uns. Seit Monaten sind wir ehrenamtlich für unsere Kunden da und haben einen enormen Arbeitsaufwand, kümmern uns um Fragen und Stornierungen. Und das, obwohl wir in Kurzarbeit sind. Das sind alles Aufgaben, für die wir kein Geld verdienen. Zudem sind die Veranstalter oft nicht erreichbar.“

Hoffen auf den Herbst und Winter

Für die Velberter Reisebüros bleibt die Hoffnung, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessert. Zwar steigt das Fernweh schon jetzt, doch mit Buchungen sind die meisten noch zögerlich. „Ich würde sagen, es läuft jetzt so langsam an“, berichtet etwas Sarah Paske vom DER Reisebüro in Velbert.

Kreuzfahrten könnten demnächst wieder anlaufen – allerdings unter verschärften Bedingungen. Viele Velberter haben ihre Buchung nicht storniert, sondern auf 2021 verschoben. Foto: Wilfredo Lee / dpa

Normalerweise würde nach den Sommerferien die Planung für den Herbst und Winter beginnen, berichtet Mario Weller: „In den kälteren Monaten verreisen die Leute gerne in die Karibik oder beispielsweise nach Thailand, wo es zu dieser Zeit warm ist. Damit warten sie jetzt noch.“

Und auch Ana Represas weiß noch nicht, wie die Lage in der zweiten Jahreshälfte aussehen wird: „Das kann man jetzt nicht sagen. Für Fernreisen gibt es jetzt ja auch noch Reisewarnungen. Da ist noch vieles offen.“

Testreisen nach Südeuropa

Derzeit bieten einige Reiseveranstalter Testreisen – etwa nach Südeuropa – an, um zu schauen, inwieweit ein entspannter Urlaub in diesen Corona-Zeiten dort möglich ist. Mario Weller durfte selbst an einer solchen Reise nach Kreta teilnehmen und berichtet: „Es hat sich schon nach Urlaub angefühlt. Allerdings sind natürlich nicht alle Hotels geöffnet, gerade kleinere Hotels haben oft nicht die Möglichkeiten die Corona-Maßnahmen einzuhalten.“

Viele planen den nächsten Urlaub wohl erst für 2021. Beispielsweise Kreuzfahrten wurden in den Velberter Reisebüros kaum storniert – sondern erst einmal auf das kommende Jahr verschoben. „Doch auch das ist fraglich, ob Kreuzfahrten dann stattfinden können. Das wird auch aktuell getestet“, weiß Ana Represas, die Inhaberin des 303-Reisebüros.