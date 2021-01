Velberter Buskunden halten sich an verschärfte Maskenpflicht

Velbert. Seit Anfang der Woche müssen unter anderem auch in Linienbussen FFP2- oder OP-Masken getragen werden. Für die Velberter kein Problem.

Alexej Levin wirkt ein wenig so, als fühle er sich ertappt. "Ich bekomme nur wenig Luft unter den FFP2-Masken, daher habe ich nur diese hier", erklärt der 70-Jährige in gebrochenem Deutsch und zeigt auf die hellblaue OP-Maske in seinem Gesicht. Gemeinsam mit seiner Ehefrau wartet der Senior am ZOB auf den Bus nach Langenberg. Dass auch die OP-Masken immer zugelassen sind, hat er ganz offensichtlich nicht gewusst. Auch seine Frau Olga scheint erleichtert. "Dann nehmen sie uns ja im Bus auf jeden Fall mit. Gott sei Dank."

Nur vereinzelte Fahrgäste unterwegs

Es ist kalt, regnerisch und verschneit an diesem Morgen am Velberter Busbahnhof, gewindet hat es auch - die Sitze unter den überdachten Wartehäuschen sind nass. Nur vereinzelt stehen Fahrgäste auf den Busbahnsteigen, einige rauchen und haben dabei ihre Maske unter das Kinn gezogen, ein Mann kommt mit einem Coffee-to-go aus dem Kiosk und nimmt einen Schluck. Mehrere Personen laufen langsam auf und ab, zwei kleine Kinder springen in die Pfützen, ihre Mutter telefoniert mit dem Handy.

Kritik an vollen Bussen

"Ich finde das mit den erweiterten Schutzmasken gut und sinnvoll, ich arbeite selbst in der Pflege und weiß, wie wichtig das ist", erklärt eine junge Frau auf Nachfrage. "Allerdings habe ich zum Thema Maskenpflicht generell die Erfahrung gemacht, dass nicht wirklich viel in den Bussen kontrolliert wird. Und wenn man morgens um acht fährt, sind die Busse teils rappelvoll und man sitzt eng beieinander. Das wundert mich ehrlich gesagt schon sehr." Ihre Arbeitskollegin ergänzt. "Letztens war mal einer im Bus, der hatte keine Maske dabei, hat er auch dem Fahrer gesagt, der durfte dann trotzdem weiter mitfahren."

Maskenumstellung noch nicht überall angekommen

Eine andere Frau trägt eine selbst genähte Alltagsmaske. "Ich habe das noch gar nicht richtig mitbekommen, dass diese nicht mehr in Bussen getragen werden darf. Aber jetzt hab ich gar keine andere mit", sagt sie und scheint regelrecht erschrocken, "was mach ich da bloß?" Kurzerhand hilft ihr ein anderer wartender Fahrgast aus und holt aus seiner Tasche eine ungetragene OP-Maske.

Rheinbahn zufrieden

Die Rheinbahn, deren Linienbusse auch in Velbert fahren, zeigt sich zufrieden mit dem Verhalten ihrer Fahrgäste "Die ersten Rückmeldungen aus unseren Fahrzeugen legen den Schluss nahe, dass auch die seit diesen Montag geltende Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken von unseren Kunden sehr verantwortlich umgesetzt wird. Unsere Mitarbeiter haben nur in Einzelfällen Fahrgäste auf die neue Pflicht aufmerksam machen müssen, da diese noch Alltagsmasken – und keine medizinischen Masken – trugen", so eine Unternehmenssprecherin.

Keine ungehaltenen Kunden

Auch die Wuppertaler Stadtwerke, die ebenfalls Busse in Velbert einsetzt, können diesen Eindruck nur bestätigen. "Die Umstellung verlief unproblematisch, es wurden keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Die Fahrgäste haben sich auf die neue Situation eingestellt und die Masken gewechselt. Es wird wie immer einzelne Personen gegeben haben, die es vergessen hatten oder ähnliches, aber auch heute gibt es keine Meldungen über ungehaltene Kunden", erklärt Pressesprecher Holger Stephan.

Maskenpflicht bereits seit April

- wer sich trotz Ermahnung nicht daran hält, kann, so die Rheinbahn, vom Fahrer aus Bus und Bahn verwiesen werden. Die eigentlichen Kontrollen über das Einhalten der Maskenpflicht aber obliegen eigentlich dem städtischen Ordnungsamt. "In NRW wurde am 12. August 2020 auch ein Bußgeld von 150 Euro bei Verstößen eingeführt. Das Bußgeld wird durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes erhoben, die uns auch bei Schwerpunktkontrollen unterstützen", erklärt die Rheinbahn-Sprecherin.

+++Sie wollen keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Hier geht es zum kostenlosen Newsletter+++

Info: Die Maskenpflicht gilt auch an Bushaltestellen und in Bahnhöfen. Laut Rheinbahn werden die Fahrgäste mit digitalen Anzeigen und Durchsagen darüber informiert. Am ZOB war dies an diesem Morgen nicht der Fall.