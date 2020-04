Velberter Feuerwehr hatte außergewöhnliche Gäste

Velbert. Zwei Rehe schauten sich am Sonntagmorgen auf dem Hof der Hauptwache an der Kopernikusstraße um. Sehr zur Freude der Feuerwehrleute.

Ungewöhnlichen Besuch hatte die Hauptfeuerwache an der Kopernikusstraße übrigens am Sonntagmorgen erhalten: Zwei junge Rehe zeigten offensichtlich Interesse an einer Besichtigung, denn sie schlenderten ohne jede Scheu durch den Innenhof der Wache und warfen sogar aus nur drei Meter Entfernung einen Blick durch die gerade offenstehende Eingangstür des Rettungsdiensttraktes, wo sie der Wachführer durch die Glasscheiben des Treppenhauses erspähte.

Anschließend trollte sich das Duo ohne jede Eile über die Hauptzufahrt in Richtung Kleingärten und zog zum Wald an der Saubrücke weiter.