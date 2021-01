Velberter genießen eine kurze Auszeit im Schneetreiben

Velbert. Ein paar Stunden Winterurlaub konnten auch die Velberter genießen. Es wurde gerodelt und der Herminghauspark hat neue Bewohner.

Das schönste Geräusch im Winter, das ist mit Sicherheit das herrliche Knirschen unter den Sohlen, wenn man durch den gerade gefallenen Schnee wandert. Das genossen auch die Velberter am Wochenende, jedoch nur in einem kurzen Zeitfenster. Der Herminghauspark hat zumindest nun viele neue Bewohner: Etliche Schneemänner wurden hier gebaut.

Samstagabend fing es auch in der Schlossstadt an zu schneien: Dicke Flocken zogen schon Samstagabend bis weit nach Mitternacht viele Menschen vor die Tür. Die ersten Schneemänner wurden gebaut und es wurde auch bereits gerodelt. Weiter ging das bunte Treiben dann am Sonntagmorgen. Unter anderem im Herminghauspark, aber auch auf Tönisheide, in Langerberg und anderen Bereichen tummelten sich dann die Familien mit ihren Schlitten - und mit ausreichend Abstand.

Keine Probleme mit Touristen

Probleme mit vielen Touristen, so ein Polizeisprecher, habe es im Kreis Mettmann jedoch nicht gegeben - und auch auf den Straßen blieb es weitestgehend ruhig. Sieben kleinere Unfälle mit Blechschäden verzeichnete die Kreispolizei wetterbedingt. Die Räumungsdienste wären jedoch schnell unterwegs gewesen und hätten für freie Fahrt gesorgt.

Der erste Schnee in Velbert 2021 Der erste Schnee in Velbert 2021 Kurzes Schneevergnügen am Wochenende: Die Velberterinnen und Velberter genießen die Auszeit. Foto: Vladimir Wegener

Am Sonntagmittag bereits setzte dann schon der Schneeregen ein und hinterließ nicht nur viel Matsch, sondern auch Nebel. In den nächsten Tagen könnte es nochmal schneien, es soll jedoch auch einige Grade wärmer werden.

