Velberter Jugendliche werfen Schneeball: Polizei ermittelt

Velbert. Zwei Jungen haben von einem Parkdeck einen Schneeball auf ein fahrendes Auto geworfen. Nur durch Glück passiert dadurch kein Unfall.

Zwei Jugendliche haben am Montagabend (18. Januar) von

einem Parkdeck an der Heidestraße einen Schneeball auf die Windschutzscheibe

eines vorbeifahrenden VW Golf geworfen. Nach einer durch den Schreck

eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte die Fahrerin nur mit Glück einen Unfall

verhindern. Die Polizei leitete gegen zwei 15-jährige Velberter ein

Strafverfahren ein.

Velberterin machte Vollbremsung

Eine 28-jährige Velberterin fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Heidestraße in Richtung Innenstadt. Unmittelbar vor der Einmündung zur Straße

"Am Kostenberg" traf ein von einem Parkdeck geworfener vereister Schneeball

unerwartet ihre Windschutzscheibe. Durch den Schreck machte die

Fahrzeugführerin eine Gefahrenbremsung und konnte nur mit Glück einen

Zusammenstoß mit einer Baustellenabsperrung verhindern.

+++ Verpassen Sie keine Nachrichten aus Velbert mehr. Abonnieren Sie jetzt unseren Newsletter aus der Schlossstadt. +++

Die Jugendlichen gefunden

Die 28-Jährige suchte, gemeinsam mit einem Zeugen, das Parkdeck auf und traf dort auf zwei 15-jährige Velberter. Die Polizei stellte die Identität der bereits kriminalpolizeilich in Erscheinung getretenen Jugendlichen fest und leitete ein Strafverfahren wegen eines "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr" ein. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.