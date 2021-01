Velberter Kinderpsychiaterin: "Eltern müssen Eltern bleiben"

Velbert Auch viele Eltern haben Sorge, Homeschooling könne den Leistungen ihres Kindes schaden. Die Lehrerrolle sollten sie nicht einnehmen.

Es ist sieben Uhr morgens. Normalerweise müssten auch die Velberter Schüler jetzt aufstehen, um pünktlich in der Schule zu sein. Sie würden sich waschen, anziehen, frühstücken, ihre Tasche nehmen und aus dem Haus gehen oder zur Schule gebracht werden. Irgendwann mittags oder nachmittags kämen sie zurück, würden noch zu erledigende Hausaufgaben machen, vielleicht für eine Klassenarbeit lernen. Der Großteil der Eltern würde ein wenig unterstützen, wo Fragen sind, vielleicht einen Blick in die Hefte werfen, Vokabeln abfragen.

Struktur bricht weg

In Zeiten von Homeschooling aber bricht nahezu alles weg, die gesamte, von außen gegebene Struktur, die den Kindern und Jugendlichen einen verlässlichen Rahmen bietet. "Ritualisierte Tagesabläufe geben Sicherheit, auch den Kindern. Sind diese plötzlich nicht mehr da, kann das zu großen Ängsten führen", erklärt die Velberter Kinder- und Jugendpsychiaterin Alona Bulk.

Eltern werden zu Lehrern

Dazu kommt, dass Eltern plötzlich eine neue Rolle einnehmen, nämlich die des Lehrers. Zumindest glauben viele, dass dies von ihnen verlangt würde. "Tatsächlich ist das ja gar nicht so," sagt die Expertin, "die Kinder bekommen ja die Aufgaben von den Lehrern, so, wie im Präsenzunterricht normalerweise auch. Wenn sie etwas nicht können oder verstehen, sind die Lehrer auch im Homeschooling die richtigen Ansprechpartner."

Konflikte sind vorprogrammiert

Dies klar zu stellen ist der Fachmedizinerin enorm wichtig, denn aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung, vor allem aber durch ihre Rolle als Zweifachmutter, weiß sie: Wenn Eltern zu Lehrern werden, sind Konflikte vorprogrammiert, Provokationen, Verweigerungen, Wutausbrüche gehören dazu. "Das ist normal, denn es sind sehr starke Emotionen im Spiel, hier geht es nicht, wie beim Lehrer, um den alleinigen Arbeitsauftrag." Eltern hätten immer auch eine gewisse Erwartungshaltung, beide Seiten fühlten sich leicht gekränkt, zudem gehörten diese Konflikte auch zum Abnabelungsprozess.

Eigene Stimmung überprüfen

"Wenn ich mit dem Kind als Mutter oder Vater lernen muss, sollte ich vorher innehalten und schauen, ob ich tatsächlich gerade die Stärke und Gelassenheit dazu habe", rät Alona Bulk, "denn wer schon vorher gestresst ist, weil tausend Dinge erledigt werden müssen, wird mit Sicherheit in den Konflikt geraten, da ist es dann wirklich besser, ganz klar zu sagen, dass man das gerade nicht leisten kann - ohne sich wie jemand zu fühlen, der sein Kind bewusst nicht unterstützen will."

Austausch mit Lehrer ist unerlässlich

In solchen Situationen sei es immer gut, mit dem Lehrer im Austausch zu sein, gerade jetzt in diesen Zeiten. "Der Lehrer am anderen Ende der Leitung bekommt ja nicht mit, ob ein Kind mit dem Lernstoff klarkommt oder nicht, er sieht das Kind ja nicht vor sich. Man sollte ihm mitteilen, wenn das Kind bestimmte Aufgaben nicht alleine erledigen kann oder auch, wenn es das einfach nicht will." Denn auch dann nützt es nichts, Kinder zu zwingen - es kostet nur unnötig viel Kraft und belastet die Mutter Kind-Beziehung.

"Ab einem gewissen Alter, ich denke so langsam mit Beginn der weiterführenden Schule, sollte ein Kind lernen, Eigenverantwortung zu entwickeln", rät die Kinder- und Jugendpsychiaterin, "Das bedeutet, dass nicht immer die Eltern dazu antreiben müssen, dass die Dinge erledigt werden, sondern das Kind von alleine die Initiative ergreift. Und wenn es das nicht tut, dann sollte es dazu angehalten werden, dies dem Lehrer mitzuteilen."

Tagesablauf bestmöglich erhalten

Die Expertin betont: Eltern sollten in erster Linie Eltern bleiben und dafür sorgen, dass die Kinder auch weiterhin Struktur erfahren - sie wecken, sie dazu anhalten, sich fertig zu machen, bevor sie sich an den Computer setzen, feste Essens- und Pausenzeiten einrichten. Anderenfalls kann der Wegfall des strukturierten Alltags auch bei Kindern und Jugendlichen zu ernsthaften Problemen führen. "Das liegt daran, dass sie dann zu viel Zeit zum Nachdenken haben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass auch die Kinder Ängste in sich tragen, sich sorgen um das, was um sie herum passiert. Die Eltern sind verunsichert, weil vielleicht der Arbeitsplatz wegfällt, Oma und Opa, Freunde, Schulkameraden, der Sportverein - all das ist weg und niemand weiß, ob und wann Normalität zurückkehrt", betont Alona Bulk, "wir müssen uns für all diese Belange der Kinder mehr öffnen und akzeptieren, dass auch sie wesentlich belasteter lernen müssen und vielleicht jetzt schulisch auch mal scheitern."

Affektstörungen nehmen zu

Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die wegen Affektstörungen - Zwangsstörungen, Essstörungen, Depressionen - in ihrer Facharztpraxis vorstellig werden, nehme derzeit extrem zu, erklärt die 42-Jährige und wünscht sich, dass Eltern ihre Kinder gerade in diesen Zeiten nicht auf ihre schulischen Leistungen reduzieren. "Was Kinder jetzt mehr denn je brauchen ist, dass wir Eltern ihnen Zeit schenken und ihnen zuhören. Und ganz wichtig: dass wir als Eltern uns Hilfe holen, wenn wir das Gefühl haben, den derzeitigen Alltag nicht mehr stemmen zu können. Niemand wird dafür belächelt oder bekommt das Jugendamt aufgehalst."

