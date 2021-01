Velberter Polizei ermittelt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Velbert. Offenbar ein Unbekannter hat einen Pappestapel in einem Haus an der Bahnhofstraße angezündet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Offenbar durch Brandstiftung ist eine Stapel Pappe in einem Treppenhaus an der Bahnhofstraße am Samstagabend (16.Januar ) in Brand geraten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, noch entstand ein Gebäudeschaden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 22.40 Uhr wurde ein Anwohner auf einen Brand in einem Zwischenflur in der zweiten Etage des sechsgeschossigen Hauses aufmerksam. Mit eigenen Mitteln konnte er, gemeinsam mit einem anderen Hausbewohner, das Feuer noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.

Die Feuerwehr Velbert belüftete das Treppenhauses, das von

der Rauchentwicklung bis in die oberste Etage betroffen war. Es entstand weder

ein Gebäudeschaden noch wurde ein Anwohner verletzt.

Die Polizei stellte fest, dass ein Stapel Pappe vermutlich absichtlich entzündet

worden war und leitete ein Strafverfahren ein. Zeugen, die

sachdienliche Angaben zu dem Brand machen können, werden gebeten, sich

mit der Polizei Velbert, Telefon 02051 946 6110, in Verbindung zu

setzen.