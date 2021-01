Velberter Polizei sucht Zeugen für zahlreiche Unfallfluchten

Velbert. Fünf Mal entfernten sich die Verursacher vom Unfallort und hinterließen teils hohe Schäden.

Eine ganze Reihe von Unfallfluchten beschäftigt aktuell die Velberter Polizei. So ist etwa zwischen dem 15. Januar, 15 Uhr, und dem 16. Januar, 12.30 Uhr auf einem Parkplatz der Straße "In den Fliethen" in Velbert-Mitte ein silberfarbener Skoda Fabia beschädigt worden. Die Polizei stellte an dem Wagen grünen Fremdlack sicher, zudem ist das Heck eingedellt und hat ein Loch. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 500 Euro.

Bereits am Montag, 18. Januar, hat zwischen 12.20 Uhr und 14 Uhr auf dem öffentlichen Kundenparkplatz eines Therapie- und Trainingszentrums am Rosenkamp in Velbert-Mitte ein blauer SUV Hyundai Tucson etwas abbekommen. Der Karosserie- und Lackschaden an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich nach Gutachten einer Fachwerkstatt auf mindestens 3000 Euro.

Hoher Sachschaden in Neviges

Auch in Langenberg werden Zeugen gesucht: Am Mittwoch, 20. Januar, hat ein unbekannter Verursacher zwischen 9.45 Uhr und 10.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Kamper Straße einen blauen VW Golf - vermutlich beim Ausparken - am Heck erwischt. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

In der Nacht vom Mittwoch, 20., auf Donnerstag, 21. Januar, parkte ein gelber Seat Ibiza am Rand des Rilkewegs in Tönisheide auf Höhe des Hauses Nummer 3. In dieser

Zeit ist der Seat offenbar angefahren worden, den Schaden an Lack und Karosserie auf der Fahrerseite schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.





Und schließlich geht es ins Tal, nach Neviges: Dort parkte am Donnerstag, 21. Januar, zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr ein schwarzer Opel Zafira auf dem Parkstreifen der Siebeneicker Straße in Höhe des Hauses Nummer 5. In dieser Zeit wurde der

Zafira laut Polizei von einem noch unbekannten anderen Fahrzeug an der Fahrerseite angefahren und erheblich beschädigt. Hier beläuft sich der Schaden nach Schätzungen der Polizei auf 4000 Euro.





Hinweise zu all diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter der Telefonnummer 02051 946-6110 entgegen.

