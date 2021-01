Velberter Schulen haben freie Wahl bei der Zeugnisausgabe

Die Zeugnisausgabe in diesem Halbjahr findet auf ganz unterschiedlichen Wegen statt - auch in Velbert.

Velbert. Am Freitag gibt es auch in Velbert offiziell Halbjahreszeugnisse. Die Schulen gehen bei der Übermittlung völlig unterschiedliche Wege.

In Zeiten von Corona ist alles anders - so auch die Ausgabe der Halbjahreszeugnisse an den Grund- und weiterführenden Schulen. Jede Schule kann für sich entscheiden, wie sie die Übergabe gestalten will.

Die Gemeinschaftsgrundschule Bergische Straße etwa hat sich für eine persönliche Übergabe der Zeugnisse (bereits seit Mittwoch, 27. Januar) entschieden, laut aktueller Erlasslage ist dies möglich. Die Kinder und deren Eltern erscheinen je nach Klassen zeitversetzt in einem Zeitfenster von jeweils zwei Stunden. Weil die ersten und zweiten Grundschulklassen generell kein Halbjahreszeugnis erhalten, sind davon nur die Jahrgänge drei und vier betroffen.

Zeugnisse per Post

An der Realschule Kastanienallee werden die Zeugnisse per Post versendet, einzige Ausnahme: die Abschlussklassen der Jahrgangsstufe zehn. Die Schüler, die sich in den kommenden Tagen an anderen Schulen anmelden möchten, können ihre Zeugnisse am Freitag, 29. Januar, persönlich abholen. Diese liegen in adressierten Briefumschlägen in der Aula bereit und dürfen nur an die Schüler selbst oder deren Erziehungsberechtigte übergeben werden.

Zeit für telefonische Beratungen

Auch die Zeugnisse (in Kopie) für Schüler der Gesamtschule Velbert-Mitte werden per Post versandt. Für telefonische Beratungsgespräche zu den Zeugnissen stehen die Lehrer am Montag, 1. Februar, zur Verfügung, für die Schüler findet daher an diesem Tag nur begrenzter Distanzunterricht statt.

Einzeltermine am GSG

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium bietet die persönliche Abholung der Zeugnisse am Freitag an, damit dies möglichst kontaktlos abläuft, bekommen die Schüler konkrete Termine genannt. Auch am Montag, 1. Februar, besteht noch die Möglichkeit, sich das Zeugnis aushändigen zu lassen, dann im Sekretariat zwischen 10 und 12 Uhr und nur mit telefonischer Anmeldung. Wer möchte, kann eine Vollmacht ausstellen und eine andere Person mit der Abholung beauftragen.

Die meisten Schulen in Velbert informieren auf ihrer Webseite über das gewählte Vorgehen bei der Zeugnisausgabe oder haben Schüler und Eltern bereits anderweitig informiert.

