Velberter Stadtmarketing plant ein digitales Schaufenster

Das Stadtmarketing Velbert arbeitet an einem „digitalen Schaufenster“ für die Schlossstadt. Auf dieser Onlineplattform können sich lokale Händler und Gastronomen präsentieren. Olaf Knauer, Leiter des Stadtmarketing, stellte den Mitgliedern des Ausschusses für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing auf der jüngsten Sitzung die Pläne vor.

Schon während der Corona-Krise hätten sich 40 Händler und Gastronomen zu der Initiative „Support your locals“ zusammengetan, schilderte Knauer. Daran könnte das digitale Schaufenster anknüpfen. Die Idee dahinter: Lokale Händler und Gastronomen präsentieren sich auf einer Seite unter Regie des Stadtmarketing. Hier sollen die Händler dann Produkte und ihre Teams sowie das Ambiente des Ladenlokals vorstellen. Zugleich können der Social-Media-Auftritt des Anbieters damit verbunden und auch der Online-Shop aufgezeigt werden.

Digitales Bummeln durch die Stadt

Das Angebot soll für Händler und Gastronomen kostenlos sein. „Wir ermöglichen den Kunden damit ein digitales Bummeln durch den Auftritt“, so Olaf Knauer. Die Velberter nehmen sich dabei das digitale Schaufenster Darmstadts zum Vorbild. Gerade zu Coronazeiten konnten die Händler hier beispielsweise schnell ihren Bringservice und neue Öffnungszeiten an ihre Kunden übermitteln. Am Ende könnte es in Verbindung mit dem Schaufenster ein spezielles Gutschein- oder Bonusprogramm in Velbert geben.

Geringere Kaufkraft

Hintergrund ist, so heißt es in der Begründung für das Vorhaben, dass die Digitalisierung in alle Lebensbereiche fortschreite und Gesellschaft und Handel vor große Herausforderungen stelle. Rund 200 Händler werben in der Velberter Innenstadt um Kunden, in Neviges und Langenberg kommen zahlreiche weitere hinzu. Im Vergleich beispielsweise zu Ratingen hat Velbert eine deutlich geringere Kaufkraft. „Deswegen muss es gelingen, das Marktpotenzial optimal auszunutzen, um zum einen die kommenden Herausforderungen zu meistern und zum anderen die Diversität in Velbert zu erhalten“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Große Konkurrenz und die Coronakrise hätten den Handlungsdruck erhöht, heißt es weiter.

Damit in der Innenstadt mehr Leben herrscht, gibt es demnächst auch das digitale Schaufenster. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Werbegemeinschaften unterstützen Projekt

Mit den Werbegemeinschaften vor Ort sei, so Knauer, bereits gesprochen worden. „Die tragen das Projekt mit und wollen es unterstützen“, sagt der Leiter des Stadtmarketing weiter. In den nächsten vier Wochen sollen die Velberter Händler dazu befragt werden.

Imagefilm über die Stadt

Das Stadtmarketing will zudem die schönen Seiten Velberts noch besser präsentieren. Zu diesem Zweck wurde ein Imagefilm gedreht, der Lust auf die Schlossstadt machen soll und künftig auf der Onlineseite der Stadt, des Marketings und auch auf Videoportalen zu sehen sein wird. Er soll auch mit den Internetauftritten örtlicher Unternehmen verlinkt werden. Die Mitglieder des Ausschusses konnten nun einen Blick auf die vorläufige Fassung des Film werfen. Er zeigt viel Natur der drei Stadtteile, aber natürlich auch die herausragenden Bauwerke der Stadt, die Freizeitmöglichkeiten sowie Wirtschaft und Infrastruktur.