Velberter Weinfest fällt auch unter die Corona-Restriktionen

Das Frühlingsfest „Velbert blüht auf“ ist schon gleich im März ausgefallen, am vergangenen Wochenende hat’s den Saisonauftakt für den Panorama-Radweg Niederbergbahn getroffen, und in zwei Wochen sollte eigentlich das Europafest mitsamt Street-Food-Festival und Seniorenmesse gefeiert werden. Aber eben nur eigentlich. Denn infolge der Corona-bedingten Restriktionen ist schon so Einiges an Terminen gekippt, und es muss aufgrund der in Berlin festgelegten Marschrichtung „unter anderem sind Großveranstaltungen bis 31. August untersagt“ noch viel mehr im lokalen Festkalender gestrichen werden.

Feierabendmarkt ist mehr als nur Einkaufen

Der Herminghauspark ist aktuell wegen der Corona-Pandemie weiterhin gesperrt. Foto: Alexandra Roth / FUNKE Foto Services

Das gilt absehbar für das im zweijährigen Rhythmus stattfindende (Herminghaus)Parkfest kurz nach den Sommerferien mit Rotarier-Benefizlauf und Konzert an der Saubrücke unter der Regie der Velbert Marketing GmbH (VMG). Aber in diese Zeit fallen auch zuerst das Mai-Fest sowie die traditionelle Sonnenwendfeier und anschließend vor allem das beliebte und stets proppenvolle Velberter Weinfest von „Velbert aktiv“. Der noch recht junge Feierabendmarkt des Vereins auf dem Offersplatz wird derzeit ebenfalls nicht abgehalten. Denn dort geht man nicht nur wie auf einem üblichen Wochenmarkt einkaufen, sondern schnabuliert miteinander und kommt vergleichsweise eng zusammen.

Neue Beschlüsse in Berlin abwarten

Wie und ob es ab September zumindest gedanklich mit den Festen und Veranstaltungen weitergehen könnte oder ob man womöglich Verschiebungen ins Auge fasst, dazu gibt es aktuell auf Nachfragen noch nichts Spruchreifes. Das Stadtmarketing will sich wohl in dieser Woche mit Volker Böhmer („Velbert aktiv“) und Helmut Wulfhorst sowie Jörg Motzkau von der Werbegemeinschaft Neviges bzw. Langenberg besprechen. „Wir mussten das erstmal sacken lassen“, heißt es bei der VMG, „und werden uns jetzt beraten und abstimmen.“ Die Führung von „Velbert aktiv“ möchte erst die Ergebnisse der nächsten Runde mit Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten abwarten und sich dann Anfang Mai offiziell erklären.