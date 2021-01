Velberter Wintermode muss den Frühjahrskollektionen weichen

Velbert/Heiligenhaus Auch viele Velberter Händler reduzieren jetzt die Winterbekleidung, um Platz in Lagern und Räumen für die Frühjahrsmode zu schaffen

Noch sind Wintermantel, Schal und Mütze in Gebrauch, doch schon bald

wird es wieder Zeit für frühlingshafte Mode. Dementsprechend wird auch

das Angebot in Modegeschäften normalerweise spätestens jetzt auf

Frühling umgestellt. Was machen die Velberter Händler aber nun, da sie

nicht öffnen dürfen, mit der Winterkleidung? Und liegen die neuen Stücke

schon in den Geschäften?

Winterware komplett reduziert

"Meine Winterware habe ich reduziert, zum regulären Preis möchte die

jetzt niemand mehr kaufen", erzählt die Einzelhändlerin, die ihren

Kundinnen Auswahllieferungen und Abholung im Geschäft anbietet. "Mützen

und Schals sind noch da, wir hatten ja nicht lange auf zu der Zeit, als

diese Ware gekauft worden wäre. Was nicht verkauft wird, kann ich nur

einlagern und nächstes Jahr mit Rabatt verkaufen."

Situation "äußerst schwierig"

Ab der kommenden Woche muss sich Barbara Bussemas schon um den nächsten Winter kümmern, die entsprechende Ware ordern und auch mehrere Firmen aufsuchen, um Stoffe anzuschauen und Kleidung zu testen. "Jacken zum Beispiel probiere ich gerne an, um zu wissen wie sie sitzen." Und die Frühlingsware? Die ist noch bei den Händlern. "Geliefert wird, wenn's wieder losgeht. Momentan ist das schon deswegen schwierig, weil schwer zu erkennen ist, ob jemand im Geschäft ist und einige Lieferfirmen umdrehen", weiß

Bussemas - und hofft auf Mitte Februar, denn die Situation sei "äußerst

schwierig".

Viel läuft über "Click and Collect"

Auch Kati Maier, Inhaberin der "Kati's Fashion"-Läden in Neviges und

Heiligenhaus, möchte ihre Kundinnen bald wieder persönlich begrüßen.

Derzeit läuft bei ihr und Simone Brix, die die Nevigeser Boutique

leitet, alles über "Click und Collect". "Jetzt wäre Winterschlussverkauf", sagt Maier und ist froh, "dass die Wintersachen alle noch gehen. Wir geben 20 Prozent Rabatt auf alles."

Frühlingsware zum Lockdown-Ende

Die Anlieferung der Frühlingsware schiebt auch sie auf das Ende des Lockdowns, bei den Firmen, die nur kleine Stückzahlen produzieren, ist bei einem Besuch auch direkt eine Mitnahme möglich. Im Vordergrund stehen bei Maier derzeit die Vororder-Termine für den kommenden Winter, "gedanklich bin ich also mehr im Winter als im Frühjahr", erzählt sie lächelnd, "gerade die Übergrößen müssen jetzt bestellt werden." Einen positiven Punkt kann Kati Maier aber auch vermelden: "Wir haben seit dieser Woche eine

Webpräsenz auf www.katis-fashion.de". Dort kann zwar nicht gekauft, wohl

aber nach Inspirationen gesucht werden.

Kostenlose Auslieferung der Ware

Marc Rexhausen, Inhaber des Herrenmodegeschäfts in der Kolpingstraße,

verkauft ebenfalls Winterware - und liefert diese auch kostenfrei,

solange die Läden geschlossen bleiben müssen. Ralf Klingenhagen, Inhaber

des Schuh- und Modeladens Skyline an der Bahnhofstraße konnte "das

meiste der Winterware zum Glück bereits verkaufen", im Schaufenster

finden sich aber noch ein paar Highlights, die auch reduziert sind -

"das aber schon, seit wir geschlossen haben". Zehn Tage vor der Öffnung

der Läden gibt er dann den Lieferanten der Frühjahrskollektionen ein

Startzeichen, damit es dann vor Ort Frühling werden kann.

Dankbarkeit für treue Kunden

Und Anja Bötzel-Hirsch, Inhaberin der Boutique "Froschkönigin" in Langenberg,

gibt auf ihrer Facebook-Seite schon Einblicke, was die Kundinnen im

Frühjahr an Mode-Neuigkeiten erwartet. "Dank der Online-Präsenz konnte

ich viele Damen mit Winterkleidung versorgen. Von der Frühjahrsmode

kaufe ich viel in kleinen Stückzahlen, das wird wöchentlich geordert und

es gibt alle paar Wochen neue Stücke." Und über eins freut sich die Einzelhändlerin ganz besonders: "Ich bin froh, wahnsinnig treue Kundinnen zu haben, das gibt Hoffnung und Mut in dieser Zeit."

