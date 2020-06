Velberts Kulturloewen bitten zum ersten Autokino-Wochenende

Bislang haben die „Velberter Kulturloewen“ die langen Wochen der Corona-Restriktionen mit der Reihe bzw. ihrem alternativen Programm „Kultur im Wohnzimmer“ ein wenig überbrückt. Ein wichtiges Element waren die jeweils freitags ausgestrahlten Radiobeiträge. Bei der nächsten Aktion geht’s allerdings raus aus dem Wohnzimmer. Genauer gesagt über die Zufahrt an der Industriestraße ins Sportzentrum, wo zur Monatsmitte auf der ganz frisch gepflasterten Fläche neben dem neuen Fußballstadion eine zwölf mal sechs Meter große, aufblasbare Leinwand für ein Autokino aufgebaut wird. Schließlich muss der Junge ja auch mal an die frische Luft.

Hape Kerkeling zum Abschluss

Platz ist hier wirklich genug. Das demonstrieren (v. li.) Linda Frenzel (KVBV), Bürgermeister Dirk Lukrafka und Franziska Peter, Projektleiterin der „Velberter Kulturloewen“. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Der (fast) gleichnamige Film über die nicht gerade einfache Kindheit Hape Kerkelings läuft am 21. 6., dem vierten und (zumindest vorerst) letzten Autokino-Abend. Los geht’s aber am 18. mit „The Gentlemen“, gefolgt von der Komödie „Enkel für Anfänger“ am 19. sowie wiederum tags darauf am 20. von „Ich war noch niemals in New York“.

Linke packt Kino-Tüten

Als Partner sind nach Auskunft der KVBV-Chefin Linda Frenzel die „Evented GmbH“ für die Leinwand und die Filmrechte sowie zwei regionale Unternehmen als hilfreiche und spendable Sponsoren mit an Bord. „Linke Catering“ stellt Kino-Tüten in S-, M- und XL-Größe u. a. mit Softgetränk, Popcorn, Nachos und Saucen zusammen.

Vorverkauf startet Freitag

Genehmigt sind laut Frenzel – „Alles funktioniert kontaktlos“ – 80 Autos. Bezahlt wird pro Pkw: Das „Zu-Zweit-Paket“ kostet 20 Euro, eine Familie ist für 30 Euro dabei. Die Tickets – ohne die man sich erst gar nicht auf den Weg zu machen braucht – gibt’s ab nächsten Freitag online über neanderticket.de und die Homepage Kulturloewen.de sowie in den Vorverkaufsstellen Velbert Marketing (Velbert-Mitte), Wortwechsel (Neviges) und Kape (Langenberg).

Später Start an langen Tagen

Es gilt „Wer zuerst kommt, steht am besten“; Einlassbeginn ist um 21 Uhr. Die Filmabende starten etwa gegen 22.15 Uhr; schließlich sind um das Wochenende herum just die längsten Tage des Jahres. Bürgermeister Dirk Lukrafka ist schon mal ordentlich gespannt, wie das Autokino angenommen wird. Und danach, geht’s weiter? „Mal sehen wie’s läuft“, sagt er und schaut verschmitzt.