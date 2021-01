VHS Velbert bittet Mütter und Väter aufs digitale Elternsofa

Velbert. In der Pandemie fehlt vielen Eltern der Rat von Erziehern, anderen Vätern und Müttern oder den Großeltern, Dafür gibt es nun das VHS-Elternsofa.

Seit Wochen hat die Kita geschlossen, gearbeitet wird im Homeoffice und die Großeltern sollen wegen Corona besser nicht besucht und Kontakte zu Freunden gemieden werden: Viele junge Eltern fühlen sich derzeit - auch mit ihren Sorgen und Problemen - sehr allein gelassen. Dies hat auch die Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus erkannt und bietet ihren digitalen Kurs "Elternsofa" für Eltern von Kindern im Alter von ein bis fünf Jahren. Nun schon zum dritten Mal.

Familien stehen unter großem Druck

Kursleiterin ist die Erzieherin und Familienberaterin Denise Piecha. "Die Familien stehen unter großem Druck. Besonders stark belastet sind Eltern und Alleinerziehende mit kleinen Kindern, die sich schon im normalen Alltag an der Belastungsgrenze bewegen", erklärt die Kursleiterin. Der Bedarf an Austausch ist riesengroß, erfährt sie immer wieder in ihrer Arbeit. Und das Thema Corona spielt dabei auch eine große Rolle, belastet nicht nur Eltern (s.o.), sondern auch die Kinder.

Die Kinder spüren die Unsicherheit

"Die Kleinen spüren die Unsicherheit und Unruhe in den Familien", berichtet Denise Piecha. Viele Eltern berichteten von Schlafproblemen bei ihren Söhnen und Töchtern. Viele Kinder "klebten" nahezu an Mutter oder Vater, wollten dauernden Kontakt und ließen sie nicht zur Ruhe kommen. Den Kindern fehle Beschäftigung und der Kontakt zu Gleichaltrigen mit denen sie sich austoben könnten.

Hinzu kommen in de Familien die ganz normalen Probleme und Fragen, die sich im Zusammenleben mit Kleinkindern stellen. Wann muss der Schnuller weg und wann die Windel? Wie kann der oder die Kleine besser einschlafen?

Auch normale Themen werden behandelt

Solche normalen Themen sollen auch auf der digitalen Elterncouch behandelt werden. "Das Angebot ist bei den letzten beiden Malen gut angenommen worden", berichtet Susanne Wege von der Volkshochschule. Im digitalen Format sähen viele Eltern sogar Vorteile. Sie könnten bequem vom Sofa aus teilnehmen, selbst mit noch einem Säugling im Arm. Wegen der guten Resonanz will die VHS auch künftig an solchen digitalen Angeboten festhalten.

Acht Kursabende sind geplant

Jeweils zehn bis zwölf Eltern können auf dem Elternsofa platznehmen, also am Kurs teilnehmen. Zumeist seien dies die Mütter, die Väter hörten aber häufig im Hintergrund zu, berichtet die Kursleiterin. Es gibt für jeden der acht Kursabende ein festgelegtes Thema wie beispielsweise "Windelabschied", "Wertvolle Worte", "Grenzen setzen" oder auch "Trotzphase". Darüber hinaus bietet der Kurs Gelegenheit, sich einfach einmal auszutauschen. Wie schafft man als Eltern, den Alltag zu meistern? Wie gehe ich mit stressigen Situationen um? Wohin mit meiner Wut und meinem Ärger?

Der Kurs ist kostenfrei

Der Kurs in der VHS Cloud findet einmal wöchentlich mittwochs statt und ist kostenfrei. Der Einstieg ist jederzeit möglich, nötig ist aber im Vorfeld eine Anmeldung bei der VHS. Die Umsetzung erfolgt digital über die VHS-Cloud und findet über ein "virtuelles Klassenzimmer" per Videokonferenz statt. Teilnehmer benötigen dazu im besten Fall ein Headset/Kopfhörer und eine Webcam. Möglich ist auch ein Laptop mit eingebautem Mikrofon. Wenn die Teilnehmer den virtuellen Kursraum betreten, sind Mikros und Kameras ausgeschaltet. Die Eltern selbst entscheiden, ob Sie mit Bild und Ton teilnehmen möchten. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.

INFO

Der Kurs findet ab 17. Februar , achtmal mittwochs von 20.30 bis 22 Uhr in vhs.cloud statt. Aus organisatorischen Gründen bittet die VHS um vorherige Anmeldung. Nähere Informationen erhalten Eltern unter www.vhs-vh.de oder unter 02051 94960.