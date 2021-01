VHS Velbert/ Heiligenhaus hat 2020 digital gut gemeistert

Velbert Die VHS Velbert/Heiligenhaus kann - trotz allem - zufrieden auf das Jahr 2020 zurückblicken. Sie hat die Not als Chance nutzen können.

Die VHS Velbert/Heiligenhaus kann stolz auf sich sein - und ist es auch: Trotz Corona und den daraus entstandenen Einschränkungen im Bereich der Präsenzbildung wurde das umfangreiche und vielfältige Angebot großenteils weiter aufrechterhalten - dank des schnellen flexiblen und kreativen Umstellens auf digitale Lösungen bereits zu Beginn der Krise im Frühjahr vergangenen Jahres. Immerhin ging es damals darum, 450 laufende Kurse mit insgesamt 2900 Teilnehmern sowie den Integrationsbereich mit 19 Kursen und weiteren 33 Teilnehmern, irgendwie fortsetzen zu können. Denn den Kopf in den Sand zu stecken - das war zu keinem Zeitpunkt eine Option für das engagierte VHS-Team.

Kurse wurden in Cloud verschoben

„Wir haben so viel in der Digitalisierung aufgeholt, wie ich es gerne in den fünf Jahren zuvor gehabt hätte“, blickt Volkshochschuldirektor Rüdiger Henseling zurück. „Über 20 000 Unterrichtstunden fanden statt, fast so viele wie geplant, in normalen Jahren sind es 26 000. Viele Kurse wurden in die VHS-Cloud verschoben.“

Dass die VHS sehr schnell sehr vieles dafür getan hat, um das Bildungsangebot aufrecht erhalten zu können, blieb auch über die Stadtgrenzen hinaus nicht verborgen. So lobte der parlamentarische Staatssekretär (Ministerium für Kultur und Wissenschaft) der NRW-CDU, Klaus Kaiser, das "hohe Maß an Flexibilität und Kreativität", als er der Bildungseinrichtung im Juni einen Besuch abstattete.

Digitales Elternsofa im Online-Angebot

„Ja, es war viel Kreativität gefragt“, bestätigt auch Susanne Wege, programmverantwortliche Mitarbeiterin der VHS, und schaut auch auf die Familienbildungsangebote zurück: „Wir konnten sogar Nähkurse digital fortsetzen und zwölf neue Tagesmütter und -väter ausbilden.“ Zudem wurde das digitale Elternsofa ins Internet geschoben, auf dem sich Fachkräfte mit Eltern über die neu entstandene Situation austauschen konnten. Die Integrationskurse konnten weitergeführt und mit Prüfungen abgeschlossen werden, eine besondere Herzensangelegenheit der VHS-Leitung.

Mit der Arbeit im Homeoffice stieg auch die Nachfrage nach digitalen Bildungsangeboten im Umgang mit EDV-Systemen, mit Methodenkompetenz bis hin zu Gesprächsstrategien und Zeit- und Selbstmanagement. Und Beate Buchborn, die den Gesundheitsbereich verantwortet, stellt fest, dass Bewegungskurse sehr gut angenommen wurden. Die stehen auch im neuen Semester im Fokus: „Gerade in der Isolation muss man sich bewegen.“

Unterstützung durch das Land

Zweckverbandsvorsteher Michael Beck findet es grandios, dass so viel stattgefunden hat und neue Wege gefunden wurden, um die Dinge zu vermitteln: „Wir wurden vom Land unterstützt und haben alle möglichen Fördertöpfe angezapft.“ Zudem, so Rüdiger Henseling, habe man einen großen sechstelligen Betrag einwerben können, der als Entschädiguung an die freiberuflichen Dozenten weitergegeben wurde.

Neues Programm online abrufbar

Der Volkshochschuldirektor weiß noch nicht, wie es jetzt weiter geht. Seine Bitte an alle Interessenten: „Jetzt schon anmelden, damit wir Sie informieren können, wenn es weitergeht.“ Wer das Programm für das neue Semester nicht mit der WAZ erhalten hat, kann es sich im Internet unter „vhs-vh.de“ anschauen und direkt anmelden. Telefonisch ist die Volkshochschule Velbert/Heiligenhaus unter 02051/94960 erreichbar.

Infokasten: Fitte Senioren am PC „Da ist mir die Kinnlade runtergefallen!“ VHS-Direktor Rüdiger Henseling staunte, wie gut die Senioren mit der Digitalisierung zurechtkommen: „Man sieht die Jungen immer mit dem I-Phone rumlaufen, aber im praktischen Umgang mit Tablett und Laptop sind die Älteren den Jüngeren voraus.“