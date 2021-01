Witte Velbert übernimmt tschechisches Elektronikunternehmen

Velbert-Mitte. Unternehmen kooperieren seit 2017. Witte will mechatronisches Produktportfolio ausbauen und Digitalisierungsstrategie voranbringen.

Witte Automotive (Velbert), einer der führenden weltweit agierenden Automobilzulieferer für Fahrzeugschließsysteme, hat jetzt das in Prag ansässige Unternehmen "IMA" (Institut mikroelektronických aplikací) - laut Mitteilung ein innovativer Entwickler elektronischer Identifikationssysteme - übernommen. Witte-Geschäftsführer Christian Kaczmarczyk spricht von einer "absoluten Win-Win-Situation": "Durch die Zusammenlegung des IMA- und Witte-Elektronik-Know-Hows entstehen innovative Systeme, beispielsweise im Bereich der Gestik. Diese sind auch, aber nicht nur für die Fahrzeughersteller interessant und wurden bereits sehr positiv von unseren Kunden bewertet."

Steuerungen und Sensoren

Das Velberter Unternehmen arbeitet bereits seit 2017 mit "IMA" zusammen und hatte sich im August 2018 mit einem 24-Prozent-Anteil an dem tschechischen Elektronikentwickler beteiligt. Mit der nunmehr 100-prozentigen Übernahme will Witte sein mechatronisches Produktportfolio - vor allem in den beiden Bereichen Steuerungen und Sensoren - ausbauen und einen weiteren wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie erreichen.

In der Branche die Nase vorn

"IMA" wurde 1992 als Nachfolger des "State Institute for Research in the Field of Electronics" gegründet. Neben der Forschung und Entwicklungsdienstleistung in den Bereichen Soft- und Hardware sei "IMA" im Bereich der Identifikationssysteme angesiedelt und zähle in Tschechien zu den führenden Unternehmen seiner Branche, berichtet Witte weiter. Zahlreiche Firmen aber auch Behörden und Schulen setzten die Produkte dieser Firma zur Steuerung von Zutrittsrechten, Zugangskontrollen und Datenerfassung ein.

Trends frühzeitig erkennen

Die Zentrale sitzt in Prag. Dort sind 80 Mitarbeiter mit dem Schwerpunkt der Elektronikentwicklung beschäftigt; die Prototyp- und Serienproduktion ist im ostböhmischen Pardubice. "Die 100-prozentige Übernahme durch Witte eröffnet uns neue Wachstumschancen in unserem Marktsegment und darüber hinaus“, erklärt "IMA"-Geschäftsführer Tomáš Trpišovský. Gemeinsam werden die Partner auch die Forschungsaktivitäten im Automotive-Sektor intensivieren, um Trends der Zukunft frühzeitig zu erkennen und entsprechende Produkte sowie digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln.

