Wo geheiratet wird

Standesamtlich kann in der Vereinigten Gesellschaft, im Historischen Bürgerhaus und im Tempelchen (Pavillon) der Villa Au geheiratet werden.

In Gesamtvelbert wird an zwei Samstagen, zusätzlich zu den in der Woche stattfindenden Trauungen, geheiratet. Am zweiten Samstag im Monat finden dann bis zu vier Termine in Velbert-Mitte und Neviges statt, am vierten Samstag in der Regel alle vier in Langenberg. Dies gilt für alle Monate von April bis Oktober.