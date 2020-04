Wuppertal: Geburt des Elefantenbabys ist im Netz zu sehen

Große Freude im Grünen Zoo Wuppertal: In der Nacht zu Dienstag, 22. April, kam Elefantenmädchen „Kimana“ zur Welt. Die Geburt war nicht nur für Mutter „Tika“ eine aufregende Premiere: Erstmalig konnte mit der Geburt der kleinen „Kimana“ eine Elefantengeburt im Grünen Zoo Wuppertal live im Internet mitverfolgt werden. Sieben Kameras wurden im Elefantenhaus und auf der Außenanlage installiert, um Interessierten auch in Zeiten der Coronakrise trotz Zooschließung einen Einblick in den Grünen Zoo zu ermöglichen. Mit sieben hochauflösenden Kameras und Infrarotstrahler sowie einem Regieteam, das drei Nächte mit dem Zooteam die Elefanten beobachtete, übertrug die Wuppertaler Firma Riedel das Ereignis.

Oma „Sabie“ sorgte für Ruhe und Ordnung

Gut beschützt in der Herde: Elefantenbaby „Kimana“ ist der neue Star im Zoo. Foto: Grüner Zoo Wuppertal

Die 12-jährige „Tika“ hat bereits viele Geburten in ihrer Herde miterlebt hat, nun brachte sie nach 628 Tagen Tragzeit erstmals selbst Nachwuchs zur Welt. Da ist es gut, erfahrenen Beistand zu haben: Leitkuh „Sabie“, die Mutter von „Tika“, habe das Ereignis von der ersten Minute an sehr umsichtig begleitet, so berichtet der Grüne Zoo: So habe sie die Herde, als es zwischendurch mal nötig war, zur Ordnung gerufen, als fürsorgliche Oma dem Elefantenmädchen „Kimana“ auf die Beine geholfen und dafür gesorgt, dass Mutter und Kind in Ruhe ungestört eine Bindung aufbauen konnten. So stand „Kimana“ zur Begeisterung des Zoo-Teams schon nach einer Stunde auf eigenen Beinen.

Nachwuchs nach künstlicher Befruchtung

Nicht nur wegen der erstmals eingesetzten Webcam ist diese Geburt etwas Besonderes: „Kimana“ ist das Ergebnis einer künstlichen Befruchtung, auch das ist eine Premiere im Zoo. Dieser Weg war nötig, da Elefantenbulle „Tusker“, der im Mai 2019 den Grünen Zoo Wuppertal verlassen hat, bereits der Vater von Mama „Tika“ ist. Der Vater von „Tikas“ Kalb ist nun der Elefantenbulle „Abu“ aus dem Zoo in Halle an der Saale.

Ein Zusammenschnitt der Geburt ist auf der Webseite des Grünen Zoos einsehbar:https://www.wuppertal.de/microsite/zoo/Zoo_erleben/erleben/elefantenkuh-tika-bringt-ihr-erstes-jungtier-zur-welt.php