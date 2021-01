Zahl der Corona-Infizierten in Velbert nimmt leicht ab

Velbert. Obwohl die Zahl zurückgegangen ist, sind immer noch 218 Menschen mit dem Virus infiziert. Weniger Corona-Patienten liegen im Klinikum.

Der Kreis Mettmann hat für den Neujahrstag 218 Corona-infizierte Velberter gemeldet. Das waren neun weniger als am Vortag. 29 von ihnen werden in Klinken behandelt, das wiederum waren zwei mehr als am Vortag. Im Velberter Helios Klinikum liegen derzeit 40 Patienten, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, sieben von ihnen befinden sich auf der Intensivstation. Die Zahl dieser Patienten im Klinikum hat seit Mitte Dezember deutlich abgenommen. Damals waren es noch weit über 60.

Insgesamt meldet der Kreis an Neujahr 1089 Infizierte (Vortag: 1069), davon in Erkrath 73, in Haan 77, in Heiligenhaus 70, in Hilden 144, in Langenfeld 95, in Mettmann 142, in Monheim 60, in Ratingen 145 und in Wülfrath 65.Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 291. An Neujahr waren keine weiteren Todesopfer zu beklagen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 137,8 (Vortag: 133,9).