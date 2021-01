Corona-Pandemie Zahl der Infektionen im Kreis ME bleibt auf hohem Niveau

Velbert. Mit 1306 Corona-Infektionen bleibt die Zahl im Kreis Mettmann auf einem hohen Niveau. Auch die Inzidenz verharrt auf einem hohen Wert,

Die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Mettmann bleiben auf einem hohen Niveau. 1306 Infizierte wurden am Freitag gemeldet, 20 weniger als am Vortag, 130 Menschen hatten sich neu infiziert. In Velbert sind es 19 Neuinfizierte und insgesamt 275 (-6).

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) verharrt seit Tagen bei dem hohen Wert von fast 160 (159,2).

Die Lage in den einzelnen Städte: Erkrath 103, Haan 72, Heiligenhaus 125, Hilden 145, Langenfeld 141, Mettmann 134, Monheim 65, Ratingen 182 und in Wülfrath 64.

Es gibt auch acht weitere Todesopfer: ein 82-jähriger Mann und ein 91-jähriger Mann aus Wülfrath; eine 86-jährige Frau und eine 102-jährige Frau aus Hilden; ein 87-jähriger Mann aus Velbert, eine 94-jährige Frau aus Langenfeld sowie eine 87-jährige Frau aus Mettmann. Verstorbene zählt der Kreis bislang 440. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.