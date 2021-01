Zahl der Infizierten im Kreis Mettmann nimmt leicht ab

Velbert. Die Infektionszahlen auch in der Stadt Velbert sind stabil. Die Inzidenz bleibt auch am Montag unter dem Hotspot-Wert von 200.

Die Zahl de Corona-Infizierten im Kreis Mettmann ist am Wochenende leicht zurückgegangen. Es wurden am Montag 1311 Infizierte registriert, 13 weniger als am Sonntag. In Velbert war es mit 297 ein positiv Getesteter mehr als am Sonntag. Allerdings werden am Wochenende insgesamt weniger Menschen getestet.

Die Zahlen aus den übrigen Kreisstädten: Erkrath 130, Haan 64, Heiligenhaus 101, Hilden 154, Langenfeld 129, Mettmann 133, Monheim 96, Ratingen 141 und Wülfrath 66.

Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 187,6 (Vortag: 186)

Es gibt weitere Todesopfer zu beklagen: Verstorben sind eine 96-jährige Frau aus Velbert; ein 80-jähriger Mann aus Hilden und eine 78-jährige Frau aus Heiligenhaus. Verstorbene zählt der Kreis bislang 410. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.