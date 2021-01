Zahl der Infizierten im Kreis nimmt wieder um 85 zu

Velbert. Im Kreis Mettmann sind wieder mehr Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Inzidenz bleibt aber relativ stabil.

Es geht wieder nach oben: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Mettmann hat am Donnerstag deutlich auf 1326 (+85) zugenommen. Auch in Velbert wurden sieben Infizierte mehr registriert. Dem Kreis wurden 156 neu positiv Getestete gemeldet, in Velbert waren es 37. Die Zahlen der Infizierten aus den anderen Städten: Erkrath 107, Haan 73, Heiligenhaus 113, Hilden 158, Langenfeld 144, Mettmann 128, Monheim 75, Ratingen 178 und in Wülfrath 69.

Sieben weitere Menschen sind verstorben: eine 84-jährige Frau, eine 88-jährige Frau, eine 82-jährige Frau und ein 85-jähriger Mann aus Monheim; eine 67-jährige Frau und ein 90-jähriger Mann aus Velbert sowie 89-jährige Frau aus Ratingen. Verstorbene zählt der Kreis bislang 433.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 159,2 (Vortag: 157,8).