Herten: Mann (39) soll 42-jährige Partnerin ermordet haben

Die Polizei hat in einer Wohnung in Herten die Leiche einer 42-Jährigen gefunden.

Herten. Ein Mann soll in der gemeinsamen Wohnung seine Partnerin ermordet haben. Die Polizei geht von einer Beziehungstat aus, hält sich aber bedeckt.

Die Polizei hat in einer Wohnung an der Elisabethstraße in Herten den Leichnam einer 42-jährigen Frau gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie gewaltsam getötet wurde. Dringend tatverdächtig ist ein 39-jähriger Hertener. Der Mann wurde noch in der Wohnung vorläufig festgenommen. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einer Beziehungstat aus. Der Tatverdächtige und die Frau sollen ein Paar gewesen sein.

Gefunden wurde die Leiche am Montag gegen 14.45 Uhr. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht in Recklinghausen einen Haftbefehl wegen des Vorwurfs des Mordes beantragt. Entschieden wurde darüber noch nicht. Die Ermittlungen dauern an.

Weitere Angaben machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht. So blieb zunächst offen, wer die Beamten gerufen hat, wie die Frau ums Leben kam, ob eine Waffe im Spiel war und ob sich der 39-Jährige zu den Vorwürfen äußert.