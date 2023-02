Kellerbrand in Datteln: Feuerwehr rettet 32 Personen

Bei einem Kellerbrand in Datteln hat die Feuerwehr am Mittwochabend 32 Personen, ein Großteil davon per Drehleiter, aus einem Wohnhaus gerettet.

Bei einem Kellerbrand auf der Castroper Straße in Datteln (Kreis Recklinghausen) hat die Feuerwehr 32 Personen, ein Großteil davon per Drehleiter, aus einem Wohnhaus gerettet. Zwei Personen seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag mit. Die Brandursache war zunächst unklar.

Da sich direkt gegenüber dem Gebäude eine Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr befindet, konnten die Einsatzkräfte laut Feuerwehrbericht schnell handeln. Bei ihrem Eintreffen um 21.18 Uhr drang dichter Rauch aus der Hauseingangstür, außerdem war die gesamte Castroper Straße in dem Bereich des Hauses verqualmt. Viele Menschen standen an den Fenstern und riefen um Hilfe. Einige retteten sich auf ein angrenzendes Flachdach.

Kellellerbrand in Datteln: Feuerwehr-Gerätehaus gegenüber - Glücksfall für die Betroffenen

Die insgesamt 32 geretteten Personen wurden durch Rettungskräfte in dem gegenüberliegenden Gerätehaus medizinisch untersucht und versorgt. Bei sechs Grad und fast durchgängigem Regen erwies sich die Lage des Gerätehauses laut Feuerwehrbericht als Glücksfall für die zum Teil nur in Nachtgarderobe befindlichen Bewohner.

Doch durch die enorme Hitze im Keller gelang es den Feuerwehrtrupps nur sehr langsam an den Brandort zu gelangen. Gegen 22.25 Uhr konnte schließlich das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten zogen sich jedoch noch bis 0.45 Uhr. Die Castroper Straße war für die gesamte Zeit voll gesperrt.

Kirchengemeinde stellt Pfarheim zur Verfügung

Die naheliegende Kirchengemeinde, stellte den Rettungskräften ihr Pfarheim zur Verfügung, um sich dort aufzuwärmen. Eingesetzt waren neben allen Kräften der Feuerwehr Datteln, zusätzliche Rettungsmittel aus dem gesamten Ostvest sowie der Nachbarstädte. Insgesamt waren rund 80 Einsatzkräfte vor Ort. (red)

