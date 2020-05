Schlachthof Bochum: Scharfe Kritik an Arbeitsbedingungen

Nach den Corona-Fällen im Bochumer Schlachthof mit seinen rund 360 Beschäftigten mehren sich Stimmen, die sich äußerst kritisch mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter dort auseinandersetzen. Rund 240 Arbeiter sind über sogenannte Werkverträge angestellt. Gegenüber unserer Redaktion äußerte sich Mohamed Boudih, NRW-Landesbezirksvorsitzender der Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG). „Wir sehen, dass immer mehr Unternehmer diese Werkverträge missbrauchen.“ Oft würden die Arbeitszeiten nicht vernünftig erfasst oder die Unterkünfte entsprächen noch nicht einmal den Mindestanforderungen.

Etliche Mitarbeiter leben nach Informationen der WAZ in Gebäuden direkt auf dem Gelände des Schlachthofes. Dort waren Hygienemängel festgestellt worden. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Gewerkschaft bekommt kaum Fuß in die Tür

NGG Gewerkschaftssekretär Andreas Singendonk schildert, dass es äußerst schwierig sei, in großen fleischverarbeitenden Betrieben als Gewerkschaft einen Fuß in die Tür zu bekommen. Häufig gebe es noch nicht einmal einen Betriebsrat. Mohamed Boudih: „Bei diesen Werkverträgen ist es so, dass in der Regel nicht der Schlachtbetrieb selbst Ansprechpartner ist, sondern ein Subunternehmer, etwa in Rumänien.“ Die Gewerkschaft fordert jetzt, dass die Auftraggeber, die Fleischunternehmen selbst, mit in die Haftung zu nehmen seien.

Das Geschäft läuft über den Preis

Dabei laufe das Geschäft immer über den Preis. 2,29 Euro für ein Pfund Rinderhack: Mit solchen Preisen werben Discounter auch in Bochum. Dabei müsste, so die NGG, die Corona-Krise die Herstellung von Fleisch und Wurst eigentlich viel teurer machen. „Bei der Schlachtung und Zerlegung herrscht seit Jahren ein knallharter Dumping-Wettbewerb – besonders zum Start der Grillsaison. Wohin dieser Preiskampf führen kann, zeigen die jüngsten Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen“, sagt dazu Adnan Kandemir von der NGG Ruhrgebiet.

Die Gewerkschaft begrüßt, dass die NRW-Landesregierung nun alle Fleisch-Beschäftigten auf Corona testen und die Sammelunterkünfte durch die Gesundheitsämter kontrollieren lassen will. Das dürfe aber keine einmalige Aktion sein.

Bernd Kruse ist Obermeister der Fleischerinnung. Die Abhängigkeit vom Bochumer Schlachthof sei gering. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Die in der Fleischerinnung Ruhr organisierten 13 familiär geführten Bochumer Metzgereien, hinzu kommen weitere zwölf Mitgliedsbetriebe aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, sehen keine große Abhängigkeiten vom Bochumer Schlachthof mehr. Obermeister der Innung ist Bernd Kruse, mit acht Filialen der größte Bochumer Familienbetrieb: „Wir beziehen nur in Ausnahmen Fleisch von dort. Für die anderen Betriebe kann ich da aber nicht sprechen.“

Schließung träfe Bochumer Metzger kaum

Die Geschäftsstelle der Innung befindet sich direkt auf dem Gelände des Schlachthofes. Doch Berührungspunkte gebe es heute so gut wie keine mehr, sagt Geschäftsführer Uwe Absch. „Selbst ein kompletter Ausfall des Schlachthofes würde unsere Betriebe kaum treffen. Da gibt es heute so viele andere Anbieter.“ Das habe vor zehn, 15 Jahren noch völlig anders ausgesehen. Damals bezog ein Großteil des Bochumer Metzgerhandwerks sein Fleisch über den Schlachthof oder ließ dort schlachten.

Metzgereien spüren Corona-Krise

Gleichzeitig berichtet der Innungsgeschäftsführer, dass die Corona-Krise für das örtliche Fleischerhandwerk durchaus Folgen habe. Zum einen stehe es ohnehin in einem immer schwereren Wettbewerb mit dem Fleisch- und Wurstverkauf direkt durch die großen Supermarktketten. Zum anderen habe sich in Corona-Zeiten das Kaufverhalten geändert. „Einige Mitgliedsbetriebe melden einen gestiegenen Verkauf von Fleisch. Kein Wunder, denn die Restaurants hatten bis jetzt geschlossen. Die Menschen kochen wieder mehr selbst“, so Absch. Gleichzeitig falle jedoch das komplette Catering-Geschäft weg. Es gebe derzeit keine großen Familienfeiern oder Betriebsfeste. Diese seien für viele Metzgereien mittlerweile ein wichtiges Standbein geworden.

