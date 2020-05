Klassik und Swing bei Konzert in Kallenhardt

Kallenhardt. Zum Ausklang des ersten Clemensmarktes gibt es einen Höhepunkt: Der Gesangverein Kallenhardt gibt ein durchaus ungewöhnliches Konzert.

Die Mischung aus klassischer Musik an der Orgel und besinnlichen Klängen machen den besonderen Reiz des traditionellen Konzertes des Musikvereins Kallenhardt anlässlich des Clemensfestes aus. In diesem Jahr kam noch eine besondere Note hinzu: Die im März neu gegründete Klangwerkstatt hatte ihren ersten Auftritt und riss das begeisterte Publikum schier von den gut gefüllten Kirchenbänken.

Organist Wolfgang Bitter

Konzert zum Abschluss des Clemensfestes in Kallenhardt: Wolfgang Bitter begleitet den Gesang und ist Solist an der Orgel. Foto: Tanja Frohne

Mit kraftvollen Klängen voller Dramatik eröffnete Organist Wolfgang Bitter das Konzert, das die beiden Chöre unter zwei Mottos gestellt hatten – „Dank sei dir Herr“ für den klassischen Teil, „Now let us sing“ für die modernen Stücke. Bitter spielte Johann Sebastian Bachs Toccata und Fuge d-moll voller Inbrunst, schlug im Verlauf des Konzertes aber auch sanfte, gleitende Töne an. Etwas Besonderes dabei: Die Orgelimprovisationen zu „Ein Haus voll Glorie schauet“.

Gesangverein Kallenhardt

Eine friedliche Stimmung verbreitete auch der Gesangverein, sei es mit „Veni Creator Spiritus“ von Pal Esterhazy oder Bachs bekanntem „Air“, wobei der Chor dieser, besonders instrumental bekannten, Arie mit einem sanften „Halleluja“ eine ganz eigene, ungewöhnliche Note verlieh. Auch eine Herausforderung für den Chor, verlangten die langen, an- und abschwellenden Töne den Sängern doch einiges ab.

Klangwerkstatt steht für modernes Liedgut Der Gesangverein Kallenhardt feiert in diesem Jahr sein 145-jähriges Bestehen, gleichzeitig wird der Gemischte Chor 40 Jahre alt.

Passend zum Doppel-Jubiläum wurde die Klangwerkstatt im März 2017 gegründet. Hier wird modernes Liedgut gesungen. Einmal monatlich findet die Probe statt.

Thematisierte man beim verlesnen Dankgebet die Freude an der Schöpfung, so griffen die Sänger diese Stimmung bei Vivaldis Winterlargo auf, dem sie einen heiteren Klang verliehen. Sehnsuchtsvoll und sanft intonierte der Gesangverein „Da wohnt ein Sehnen“ von Eugen Eckert. Einen Gegensatz dazu bildete das „Dank sei dir Herr“ von Georg Friedrich Händel, ruhig und getragen intoniert. Ebenso wie das ruhige „Te lucis ante terminum“ von Thomas Gabriel, bei dem Frauen- und Männerstimmen die Strophen im Wechsel, auf Deutsch und in Latein, sangen, was einen besonderen Reiz entfaltete.

Klangwerkstatt

Einen Gegenpol zu den klassischen Klängen der Orgel und des Gesangvereins bildete die Klangwerkstatt, die mit Gospel-Klängen und vollem Körpereinsatz ihr Publikum zum Mitklatschen und Mitswingen animierten. „Now let us sing“ forderte der Chor schwungvoll und mit Fingerschnipsen auf, wurde dabei rhythmisch begleitet von Tobias Künzel am Cajun.

Reizvoll war auch das „Freedom is coming“ durch die versetzt einsetzenden Stimmen. Bei jedem Ton merkte man den Sängern der Klangwerkstatt die Freude an der Musik und am Singen an. Ebenso bei der kraftvoll intonierten Ballade „Evidence of Grace“, bei der die Gläubigen aufgefordert wurden, ihren Mitmenschen zu helfen – nicht nur in der Vorweihnachtszeit eine wichtige Botschaft.

Publikum

„Singen ist zur Mutprobe geworden“, hieß es in einem weiteren verlesenen Text, der ein Erlebnis an der Supermarkt-Kasse schilderte. Auf die Besucher des traditionellen Patronats-Konzertes traf dies mit Sicherheit nicht zu.

Zusammen mit dem Gesangverein sangen sie „Wo die Liebe wohnt“, stimmten mit Begeisterung „Ein Haus voll Glorie schauet“ an und beschlossen schließlich gemeinsam mit den Profis das Konzert mit dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“, heitere Klänge, die zur Stimmung passten.

Das wünschten sich auch die Besucher, die die beiden Chöre – Gesangverein und Klangwerkstatt – nach einem unterhaltsamen Konzert mit tosendem Applaus im Stehen feierten. Möge es noch viele so abwechslungs- und kontrastreiche Konzerte geben, so ihr Wunsch. Diese ungewohnte Mischung passte auf jeden Fall.

Dank sagte Elisabeth Teipel, Vorsitzende des Gesangvereins, der Chorleiterin Elvira Steinwachs, die den Erfolg erst ermöglicht habe: „Sie lockt die Töne aus uns heraus“, betonte sie.