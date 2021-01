Warstein: Drifter baut Unfall und begeht Fahrerflucht

Warstein. Ein VW-Fahrer hat beim Driften einen Unfall verursacht und ist geflüchtet. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 19-jährigen Warsteiner.

Ein Drifter hat am Sonntagmittag einen Autounfall verursacht und Fahrerflucht begangen. Laut Polizeiangaben beobachtete ein Zeuge gegen 14.30 Uhr zwei VW Golf, die auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bahnhofstraße in Belecke drifteten.

Auto beim Driften in Flaschenhalterung gekracht

Eines der Autos krachte mit dem Heck gegen einen Käfig, in dem Gasflaschen aufbewahrt wurden. Dabei wurde der Käfig beschädigt und die Gasflaschen umgestoßen. Der Unfallverursacher flüchtete laut Polizei anschließend.

Der Zeuge konnte sich die Kennzeichen der Autos notieren. Wie die Polizei mitteilt, ist der VW Golf, der den Unfall verursacht hat, auf einen 19-jährigen Warsteiner zugelassen. Gegen den jungen Mann werde nun wegen der Unfallflucht ermittelt. (red)