Bochum: Höchststrafe für sehr brutalen Raubmord an Rentner

Bochum. Für einen Raubmord an einem Rentner in Bochum-Hordel ist der Haupttäter zu „lebenslänglich“ verurteilt worden. Der Mittäter bekam 3,5 Jahre Haft.

„Er nahm den Tod gleichgültig hin. Er tötete, um Beute zu machen.“ Das sagte Richter Josef Große Feldhaus in Bochum, als er am Donnerstag die Höchststrafe für den Hauptangeklagten begründete - „lebenslange Haft“.

Der 37-Jährige hatte nach Überzeugung des Schwurgerichts am 4. Februar 2019 einen 68-jährigen Rentner in seinem Einfamilienhaus an der Sechs-Brüder-Straße in der Kappskolonie in Hordel umgebracht, um ungestört nach vermuteten Geld und Gold suchen zu können. Das sei Mord aus Habgier.

Der andere Angeklagte (24) bekam dreieinhalb Jahre Haft wegen Raubes. Er hatte den Hauptangeklagten und einen dritten, etwa gleichaltrigen Räuber zum Tatort gefahren. Laut Urteil waren alle drei in die Raubabsicht von Anfang ab eingeweiht.

„Das bringt uns unseren Vater nicht wieder zurück“

Der Sohn des Mordopfers, Ralf Klesz, nannte das Urteil „irgendwie gerecht“. Aber: „Das bringt uns unseren Vater nicht wieder zurück.“ Er und seine beiden Geschwister hatten den kompletten Prozess als Nebenkläger verfolgt.

Das Verbrechen hatte in Bochum großes Entsetzen ausgelöst. Ein Raubmord, in den eigenen vier Wänden, mitten am Tag, in einer ruhigen Siedlung! Und dann diese, wie der Richter sagte, „massive Brutalität“.

Beamte der Spurensicherung betreten das Tathaus in der Kappskolonie. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Schon längere Zeit hatte der einschlägig vorbestrafte 37-Jährige vermutet, dass in dem Haus viel zu holen sei. Dem Urteil zufolge ließ er sich von dem 24-Jährigen zusammen mit einem Landsmann aus Polen von seinem Wohnort Gelsenkirchen nach Bochum fahren, um den Rentner zu überfallen. Während der 24-Jährige seinen Golf mehrere hundert Meter vom Haus entfernt parkte und dort wartete, drangen die beiden Räuber gegen 16 Uhr in die Räume ein.

72-Jährige hatte Todesangst

Sie waren mit Sturmhauben maskiert und trugen Handschuhe, zudem hatten sie ein Brecheisen („Kuhfuß“) dabei und zwei Rollen Panzer-Klebeband. Im Haus, das sie durch die nicht richtig verschlossene Tür betraten, trafen sie zunächst auf die Lebenspartnerin (72) des Hausherrn. Der 37-Jährige brachte sie in der Küche gewaltsam zu Boden und warf ihr eine Jacke über den Kopf. Dort verharrte sie, so der Richter, „zusammengekauert, nahezu reglos und in Todesangst“.

Dann erschien der 68-Jährige aus dem Garten. „Was ist denn hier los!?“ rief er. Dann geschah das Unfassbare. Weil der Rentner sich wehrte, schlug ihm der 37-Jährige mit dem Brecheisen gegen den Kopf. Ein Kampf begann, den der 68-Jährige nicht gewinnen konnte. Am Ende lag er bäuchlings auf dem Boden im Wohnzimmer und war mit dem Klebeband an den Armen auf dem Rücken und an den Füßen gefesselt. Das Gesicht hatten die Täter in vier Lagen umwickelt, so dass die Nase verbog.

Die Täter hatten kein Erbarmen

„Ich tue doch nichts, ich sag doch nichts!“, hatte das Opfer noch gefleht. Doch die Täter zeigten kein Erbarmen, denn sie wollten ungestört sein. „Ich krieg keine Luft!“ lauteten die letzten Worte. Wenige Minuten später war der Mann qualvoll erstickt.

Die Einbrecher legten drei Jacken über den Sterbenden oder bereits Toten. Dann durchwühlten sie äußerst rabiat fast das ganze Haus nach Beute – anderthalb Stunden lang. Die Jacken, sagte der Richter, hätten die Täter eingesetzt, um das Sterben bzw. die Leiche beim Suchen nicht sehen zu müssen.

Mit nur geringer Beute, persönliche Sachen mit nur ideellem Wert, angeblich auch 1000 Euro Bargeld, verschwanden die Täter wieder. Um 17.51 Uhr rief die 72-Jährige den Polizeinotruf.

Mord war anfangs nicht geplant

Laut Urteil war der Mord anfangs nicht geplant, wurde dann aber in Kauf genommen.

Bochum Mord in Bochum-Hordel - so haben wir berichtet Kripo sucht dritten Tatverdächtigen im Mordfall Hordel: Die Kripo kennt jetzt einen Spitznamen eines dritten Tatverdächtigen. Die Mordkommission glaubt, dass er am Tatort war. Jetzt weiterlesen... Im Mordfall Hordel liegt ein erstes Teilgeständnis vor: Einer der zwei Verdächtigen im Mordfall Hordel hat sich erstmals geäußert. Es ist eine Art Teilgeständnis. Jetzt weiterlesen... Kinder nach Mord an Vater trotz Festnahmen nicht erleichtert: Hans-Günter K. (68) wurde brutal erstickt. Seine Kinder erzählen vom Wohnwagen in Holland und Ängsten im Dunkeln. Jetzt weiterlesen... Einbrecher ersticken Rentner: Polizei nimmt Verdächtige fest: Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Die Einbrecher sollen einen Rentner in dessen Haus erstickt haben. Jetzt weiterlesen... 300 Menschen geben Überfall-Opfer in Hordel letztes Geleit: Bewegender Abschied: 300 Menschen gaben dem Opfer das letzte Geleit. Der Mann war bei einem Überfall qualvoll erstickt. Jetzt weiterlesen... Tödlicher Überfall: „MK Hordel“ arbeitet am Wochenende durch: Die 20-köpfige „MK Hordel“ der Kripo macht keine Pause. Auch das komplette Wochenende arbeitet sie durch. Jetzt weiterlesen... Mord in Bochum: Behinderte Freundin hörte die Täter sprechen: Nach dem Mord hat die Polizei die Fahndung intensiviert. Die Mordkommission wurde jetzt auf 20 Mitglieder verdoppelt. Jetzt weiterlesen... Mann stirbt nach Einbruch: Gefesseltes Opfer ist erstickt: Nach einem Einbruch ist in der Kappskolonie ein Mann (68) gestorben. Offenbar ist das Opfer erstickt. Die Täter entkamen. Jetzt weiterlesen...

Der 37-Jährige behauptete, sich nur mit der Frau und nicht mit dem Mann beschäftigt zu haben. Von dessen Tod habe er erst am nächsten Tag im Fernsehen erfahren. Das nahm ihm das Gericht nicht ab. Ebenso glaubte es dem 24-Jährigen nicht, der sagte, dass er nur von einem geplanten Kupferdiebstahl ausgegangen sei..

Der dritte Täter sitzt zurzeit bis 2025 in Polen wegen einer anderen Sache in Strafhaft. Die Staatsanwaltschaft Bochum will, dass er nach Bochum ausgeliefert wird.