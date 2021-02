Bochum: Der Winter-Einbruch bietet auch herrliche Eindrücke

Bochum-Wattenscheid. Winter-Atmosphäre auch in Wattenscheid und Umgebung - eine schöne Atmosphäre, die aber Autofahrer verzweifeln lässt. Einige Impressionen

Der in Atem gehalten - und weiterhin ist mit Schnee und Eis zu rechnen. Große Vorsicht ist deshalb geboten auf spiegelglatten Straßen und Wegen für Verkehrsteilnehmer und Spaziergänger.

Trotzdem nutzten am Sonntag einige Fußgänger die Möglichkeit zum Atemholen an der frischen Luft. So auch im Bereich Höntrop / Eiberg / Dahlhausen, wo sich den Fußgängern ein schöner Ausblick auf die weiße Natur bot - unter anderem im Gebiet Varenholzstraße/Stalleickenweg am Dreiländereck Wattenscheid / Essen / Dahlhausen. Bauern- und Reiterhöfe, die Ruhr und das Eisenbahnmuseum liegen hier gar nicht weit entfernt und laden zum Anschauen ein.

