Bochum: USB öffnet ab sofort einen zweiten Wertstoffhof

Bochum Auch Sammelstellen für Grünschnitt geöffnet

Zusätzlich zu den beiden Wertstoffhöfen in Kornharpen/Laer und Linden sind auch die Sammelstellen für Grünschnitt in Wattenscheid am Südpark und in Bergen geöffnet. Geschlossen sind nach wie vor die Wertstoffhöfe an der Blücherstraße in Wattenscheid, an der Brandwacht in Werne sowie die beiden kleineren Abgabestellen an der Schattbachstraße in Laer und in der Provitze in Hofstede.

Ob und wann möglicherweise weitere Wertstoffhöfe geöffnet werden, kann der USB aktuell noch nicht sagen. Sprecher Jörn Denhard: „Wir schauen von Tag zu Tag. Speziell bei den kleineren ist aber zumindest fraglich, ob dort eines unserer Corona-Konzepte greifen kann.“